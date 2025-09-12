DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.490 -0,5%Euro1,1727 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
TON-Performance

So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

13.09.25 19:43 Uhr
Bei einer frühen Toncoin-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
3,2015 USD -0,0162 USD -0,50%
Charts|News

Vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in TON investierten, hätten nun 285,06 Toncoin im Portfolio. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 3,218 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 917,24 USD wert. Mit einer Performance von -8,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 10.03.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,538 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Toncoin am 04.12.2024 bei 6,899 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com