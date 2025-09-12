So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TON-Performance

Bei einer frühen Toncoin-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in TON investierten, hätten nun 285,06 Toncoin im Portfolio. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 3,218 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 917,24 USD wert. Mit einer Performance von -8,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 10.03.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,538 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Toncoin am 04.12.2024 bei 6,899 USD..

Redaktion finanzen.net