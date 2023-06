Investoren stürzen sich auf den SCORP Presale, da dieser eine neue Art von passivem Einkommen generiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Investoren beeilen sich aktuell, um so früh wie möglich am SCORP-Vorverkauf teilzunehmen, nachdem diese das passive Einkommen entdeckt haben, das eine Nutzung der Plattform den Inhabern bietet. SCORP ist der native Token hinter Scorpion Casino, und die Inhaber des Tokens haben Anspruch auf einen Anteil an den täglichen Einnahmen der Plattform.

Der Vorverkauf für SCORP ist offiziell angelaufen und hat in nur wenigen Tagen seit dem Start fast 300.000 $ eingebracht. Neben dem passiven Einkommen sind die SCORP-Inhaber auch von der Qualität des Casinos und der deflationären Natur des Tokens begeistert – was einen erheblichen Wert darstellen könnte, wenn mehr Token verbrannt werden.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie SCORP die Definition von passivem Einkommen verändert und wie Sie davon profitieren können.

Bis zu 10.000 USDT pro Tag verdienen, da die Plattform immer beliebter wird

„Der einzige Weg, in einem Kasino Geld zu gewinnen, ist, eines zu besitzen“.

Das obige Zitat wurde in den 1800er Jahren von US-Präsident Thomas Jefferson gemacht, der verstand, dass das Haus beim Glücksspiel immer gewinnt. Scorpion Casino ist die eGambling-Plattform der Zukunft, die es den Inhabern ermöglicht, bis zu 10.000 USDT an täglichem passivem Einsatzeinkommen zu verdienen, während sie zu Teilhabern des Casinos werden – sie werden sozusagen selbst das Haus.

Scorpion Casino hat es sich zum Ziel gesetzt, die erste soziale Online-Glücksspielplattform zu schaffen, auf der die Nutzer tägliche Erträge auf der Grundlage der Leistung des Casinos erzielen können. Die Plattform beabsichtigt, ein nahtloses und unterhaltsames Spielerlebnis zu bieten und gleichzeitig jedem die Möglichkeit zu geben, an den Casinospielen zu verdienen.

Es gibt einige Methoden, bei denen SCORP-Inhaber von dem gesamten Scorpion Casino profitieren:

Durch tägliche Einnahmen

Durch passive Umverteilung

Durch deflationäre Mechanismen.

Die primäre passive Einkommensmethode ist das Staking auf der Plattform, das den SCORP-Inhabern ein zusätzliches Einkommen aus den Casino-Gewinnen verschafft. Das Team hat erklärt, dass es jeden Tag einen Teil der Casino-Gewinne für den Rückkauf von SCORP auf dem offenen Markt verwenden wird, was einen Kaufdruck generiert. Die Hälfte der gekauften Token wird als passives Einkommen an die Inhaber des Staking Pools ausgeschüttet, während die andere Hälfte verbrannt wird – so entsteht ein deflationärer Mechanismus.

Wenn das Casino an Attraktivität gewinnt, steigt das passive Einkommen für die Staker weiter an.

Darüber hinaus wird das passive Einkommen durch den in den Token-Smart-Contract eingebauten Umverteilungsmechanismus erhöht. Der Token-Smart-Contract erhebt eine Steuer von 10 % auf alle Verkaufstransaktionen im Netzwerk. Von dieser Verkaufssteuer werden 2 % an die Inhaber von SCORP umverteilt. Daher werden die Inhaber sehen, dass ihr Token-Guthaben jedes Mal steigt, wenn jemand SCORP gegen ETH verkauft.

Zusätzlich zum Burning-Mechanismus enthält die Verkaufssteuer auch eine Burn Tax von 1 %, die aus dem Umlauf genommen wird und die verbleibenden SCORP wertvoller macht.

Insgesamt sind diese Mechanismen darauf ausgelegt, den Inhabern ein passives Einkommen zu verschaffen, das bis zu 10.000 USDT betragen kann, sobald das Casino mit einer großen Nutzerbasis voll in Betrieb ist.

Nachweislich fair: Vollständig lizenziert und reguliert

Das Beste an diesem Casino ist, dass es vollständig von der Curacao EGaming Lizenzierungsstelle reguliert und lizenziert wird. Infolgedessen ist das Casino völlig transparent und konform – was es zu einem nachweislich fairen Casino macht.

Scorpion Casino bietet über 210 Casino-Spiele und zusätzlich 160 Live-Spiele. Die Spiele sind hochwertig dargestellt, da Scorpion Casino mit allen großen Glücksspielanbietern verbunden ist, darunter Evolution, NetEnt, EGT und AMATIC. Das Casino bietet jedem Nutzer die Lieblingsspiele, wie Blackjack, Roulette, Poker und Slots.

Darüber hinaus beherbergt Scorpion Casino auch ein Wettbüro, das es den Benutzern ermöglicht, auf das Ergebnis ihrer Lieblingssportspiele zu wetten. Das Sportbuch bietet über 30.000 Wettoptionen für alle großen Sportligen, wie Fußball, Pferderennen, Basketball, Golf, Tennis, Boxen und MMA.

Vorverkauf gewinnt bereits an Zugkraft, da der 300.000 $ Meilenstein näher rückt

Der Vorverkauf für den SCORP-Token ist derzeit im Gange und gewinnt beträchtlich an Dynamik, da er sich in wenigen Tagen dem Meilenstein von 300.000 $ Fundraising nähert. SCORP ist der native Token hinter der Plattform und wird die exklusive Zahlungsmethode für das Scorpion-Ökosystem sein. SCORP wird auch die Standardwährung für Wetten und damit einen realen Nutzen haben.

Der Vorverkauf befindet sich derzeit in der ersten Phase, in der der Token für 0,01 $ verkauft wird. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass der Vorverkauf eine ansteigende Preisstrategie verwendet, sodass die Kosten für den Token in jeder nachfolgenden Vorverkaufsphase steigen werden. Letztendlich wird SCORP dann an zentralen Tier-1-Börsen zu einem Preis von 0,05 $ notieren. Infolgedessen profitieren diejenigen, die zu einem früheren Zeitpunkt in die Vorverkaufsphase investieren, am meisten, da sie das Fundraising mit höheren nicht realisierten Gewinnen verlassen.

Investoren, die im Vorverkauf mehr als 1.000 $ SCORP kaufen, werden automatisch in den Elite Scorpion Members Club aufgenommen. Dieser exklusive Mitgliederclub bietet VIP-Services, Cashback im Casino und zusätzliche Belohnungen für das Staking. Darüber hinaus können Investoren, die den exklusiven Bonuscode Scorpion20 angeben, nur für eine begrenzte Zeit zusätzliche 20% SCORP auf ihre Investition erhalten.

