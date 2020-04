Deshalb sinkt der Eurokurs erneut

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0878 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vorabend noch über der Marke von 1,09 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0903 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine anhaltende Dollar-Stärke. Angesichts der massiven Auswirkungen der Corona-Krise auf führende Volkswirtschaften seien sichere Anlagehäfen, zu denen auch der Dollar zählt, gefragt. Die zuletzt regelrecht eingebrochenen Wirtschaftsdaten aus den USA haben die Flucht in den Dollar verstärkt.

Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Nachmittag dürften die Auswirkungen der Pandemie einmal mehr zeigen. Erwartet wird ein weiterer Anstieg um 5,5 Millionen. "In den vergangenen drei Wochen haben sich etwa 17 Millionen Beschäftigte arbeitslos gemeldet, um finanziell unterstützt zu werden", merkte Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba in einem Kommentar dazu an. "Dies sind mehr als zehn Prozent der Gesamtzahl der Beschäftigten, die es zu Beginn des Monats März gegeben hat." Auch der Philadelphia Fed Index für April dürfte das düstere Bild kaum aufhellen. Wortberg erwartet einen "erneuten Einbruch".

/jsl/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Vadim Georgiev / Shutterstock.com, gopixa / Shutterstock.com