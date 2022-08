Deshalb stabilisiert sich der Euro unter 1,02 US-Dollar

Werbung EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0165 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0194 Dollar festgesetzt. Auch das britische Pfund lag vor mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Bank of England stabil zu Dollar und Euro.

In der Eurozone dürften die Anleger im Tagesverlauf neue Auftragsdaten aus der Industrie in Deutschland unter die Lupe nehmen. In den USA stehen Zahlen vom Außenhandel und die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm.

In Großbritannien gibt die Zentralbank um die Mittagszeit herum neue Entscheidungen bekannt. Es wird erwartet, dass sie ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzt, vermutlich mit ihrem in der aktuellen Straffungsphase deutlichsten Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte. Erwartet wird auch ein Plan, wie die Notenbank ihre angeschwollene Bilanz verringern will. Dabei dürfte sie als erste große Zentralbank aktive Verkäufe von Staatsanleihen anpeilen.

