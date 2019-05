Darum erholt sich der Euro etwas

Anzeige Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Im Vormittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1215 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs feiertagsbedingt zuletzt am Dienstag auf 1,1218 Dollar festgesetzt.

Für etwas Auftrieb beim Euro sorgten die Einkaufsmanagerindizes, eine Umfrage unter Unternehmen. In Italien und Spanien hellte sich die Industriestimmung jeweils spürbar auf. Auch in Deutschland und Frankreich ging es etwas bergauf. Allerdings deutet der Indikator für Deutschland weiterhin auf eine schrumpfende Industrieproduktion hin.

Am Mittwochabend hatte dagegen ein überraschend zuversichtlicher US-Notenbankchef dem amerikanischen Dollar Rückenwind verliehen. Im Gegenzug geriet der Euro unter Druck. Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, bewertete die weltwirtschaftliche Lage etwas zuversichtlicher. Spekulationen auf eine Zinssenkung der Fed in diesem Jahr wurden durch die Äußerungen Powells zurückgedrängt.

Im weiteren Handelsverlauf stehen einige wichtige Ereignisse an. In den USA werden unter anderem Auftragsdaten aus der Industrie veröffentlicht. In Großbritannien trifft die Zentralbank ihre Zinsentscheidung. Es wird mit konstanten Leitzinsen gerechnet.

/bgf/jsl/fba

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Fotolia, Nomad_Soul / Shutterstock.com