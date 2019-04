Steht dem Bitcoin im Mai ein roter Kursmonat bevor?

Seit Jahresanfang pendelte der Bitcoin zwischen 3.000 und 4.000 US-Dollar. Im April konnte die Nummer Eins unter den Kryptowährungen schließlich wieder nachhaltig über die Marke von 5.000 US-Dollar steigen. Erstmals seit einem halben Jahr erreichte die Cyberwährung zwischenzeitlich sogar wieder einen Wert von über 5.500 US-Dollar.

Roter Mai voraus?

Den April hat der Bitcoin als dritten Monat infolge grün beendet - inzwischen ist er wieder deutlich von seinem Tief bei 3.178,33 US-Dollar Mitte Dezember entfernt. Krypto-Bullen sehen bereits den nächsten Bullenmarkt für den Bitcoin im Anmarsch und prophezeien teilweise eine exorbitant hohe Bewertung. Doch wie die Krypto-Nachrichtenseite "newsbtc" berichtet, gehen etliche Analysten davon aus, dass der digitalen Münze ein roter Mai bevorsteht. Die Annahme wird auf eine erschöpfte Kaufdynamik gestützt - ein größerer Rückgang sei nach den jüngsten Kursaufschlägen fällig. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Nachdem sich der Bitcoin von seinem Tief in 2018 fast verdoppelt hat, dürfte er nun erst einmal wieder etwas zurückkommen. Krypto-Analyst Josh Rager stellt jedoch die Möglichkeit in Aussicht, dass die Internetwährung zunächst Kurs auf 6.400 US-Dollar nimmt, bevor den Rückwärtsgang einlegt, berichtet newsbtc.

Geschichtsstunde - was passiert im Mai?

Wie mit einem Blick auf die historischen Daten zu der Mai-Entwicklung der vorangegangenen fünf Jahre festzustellen ist, beendete der Bitcoin nur den Mai im letzten Jahr mit einem Verlust. In diesem Monat verlor er massiv an Wert, als er um über 18 Prozent in Richtung der Marke von 7.400 US-Dollar fiel. Bleibt abzuwarten, ob der Bitcoin sich an den jüngsten Trend eher anschließt und den Widerstand bei 6.000 US-Dollar in Angriff nimmt, oder ob es in diesem Jahr erneut einen roten Mai geben wird.

