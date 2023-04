Krypto-Expertin 📢 : Freelancer 💻 Recruiting auf der Blockchain verändert gesamte🧍Personalbeschaffung nachhaltig 🔝!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Guten Tag, liebe Leser. Herzlich Willkommen bei meinem Krypto Resort hier auf Finanzen.net mit den aktuellen Meinungen und EinschÀtzungen aktueller Themen.

Heute berichte ich ĂŒber das neue Projekt DeeLance, das fĂŒr disruptive VerĂ€nderungen bei der Personalsuche und dem Management von Freelancern sorgen könnte!

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tĂ€tig. Ihre langjĂ€hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KryptowĂ€hrungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um ĂŒber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen FinanzmĂ€rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in KryptowĂ€hrungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen fĂŒr Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/

Anleger sind stets auf der Suche nach interessanten Vermögenswerten, in die sich ein Investment lohnen könnte. Gleichzeitig suchen Unternehmen dringend nach neuen BeschÀftigten und nutzen immer hÀufiger Freelancer. DeeLance hat beide Aspekte wahrgenommen und daraus ein innovatives Blockchain-Projekt entwickelt, dass derzeit die Branche des Recruiting neu ordnet.

Es kommt zu großflĂ€chigen VerĂ€nderungen, denn DeeLance wird zukĂŒnftig als Benchmark dienen, an dem sich die großen Personalanbieter orientieren werden.

Bis zu 48 % automatische Wertsteigerung bis zum Launch

Im Pre-Sales werden vor allem Kleinanleger angesprochen

Tokenpreis beginnt schon ab 0,025 $

Personalbeschaffung auf Basis von Blockchain und Metaverse

DeeLance bietet Treuhandservice inklusive

Was ist DeeLance?

DeeLance vereint auf einer Plattform eine Reihe digitaler Technologien, die den Benutzern eine Vielzahl großartiger Funktionen mit direktem Mehrwert bietet. FĂŒr ein Projekt, dass sich noch in einer so frĂŒhen Phase befindet, ist das selten so zu finden. Mich hat auch die Roadmap ĂŒberzeugt, in der schon jetzt klar ersichtlich ist, wohin die Entwickler das Projekt fĂŒr Krypto Recruiting fĂŒhren wollen. Als Freelancer arbeiten weltweit SchĂ€tzungen nach rund 1,57 Milliarden Menschen, was die steigende Nachfrage nach Plattformen erklĂ€rt.

Das Projekt nutzt die Blockchain und das Metaverse, um funktionale Mehrwerte fĂŒr Freelancer und Unternehmen zu bieten. Die völlig neue Art der Beschaffung von SelbstĂ€ndigen ist dem leergefegten Arbeitsmarkt geschuldet. Aber auch die völlig neue Art seine berufliche Karriere zu planen, hat zu den disruptiven VerĂ€nderungen gefĂŒhrt. Freelance-Plattformen sollen laut Gitnux bis 2026 mit einer jĂ€hrlichen Rate von 15,3 % wachsen.

Wie können Sie DLANCE kaufen?

Derzeit ist der Utility-Token $DLANCE ausschließlich im Vorverkauf erhĂ€ltlich. Damit werden ganz bewusst Anleger aus dem Privatsektor angesprochen, die ĂŒber sehr niedrige Tokenpreise die Möglichkeit erhalten, zunĂ€chst mit ausgesprochen geringen Investments in die Welt des Krypto Tradings einzusteigen. Der Tokenpreis steigt mit jeder ausverkauften Phase des Pre-Sales und bietet von Phase 1 bis Launch eine automatische Wertsteigerung von bis zu 48 %.

Preis $ / Token Token Anteil % Wert in % Wertsteigerung in % Phase 1 0,025 8,00 100 0 Phase 2 0,027 13,33 108 8 Phase 3 0,029 13,33 116 16 Phase 4 0,031 13,33 124 24 Phase 5 0,033 13,33 132 32 Phase 6 0,035 13,33 140 40 Launch / Listing Preis 0,037 148 48

Die Freiberuflichkeit bietet die Möglichkeit, sein eigener Chef zu sein. Die Möglichkeiten fĂŒr Aufgaben und Rollen sind nahezu endlos dank digitaler Transformation vorhanden und die Zukunft der Freiberufler sieht rosig aus. Wer schon ETH im Wallet besitzt, kann gleich den Tausch in $DLANCE vollziehen. Auch der Kauf mit USDT ist möglich, denn der Utility-Token ist an den US-Dollar ĂŒber den Stablecoin von Tether gebunden.

Markt fĂŒr Freelancer Plattformen wĂ€chst enorm

Allein die Plattform Indeed wird von 150 Millionen Freiberuflern monatlich genutzt. Leider gibt die Plattform nur die Funktion der Suche nach Freiberuflern oder Unternehmern her, es fehlt an weitgehendem Nutzen fĂŒr die Anwender beider Seiten. Anders sieht das bei DeeLance aus.

WĂ€hrend fiverr, Upwork, freelancer und Indeed zwar auf den ersten Blick die MarktfĂŒhrer sind, fehlt es ihnen doch an Wertschöpfung. Diese Wertschöpfung entsteht bei DeeLance beispielsweise durch das Metaverse, in dem virtuelle BĂŒros angemietet werden können. In diesen können sich entweder Freelancer niederlassen oder Unternehmen nutzen die virtuellen BĂŒros zur Anwerbung von BeschĂ€ftigten oder weiteren Freelancers.

Die PrĂ€senz von Unternehmen im Metaverse ist zweifelsohne eine der Trends der nĂ€chsten Jahre, denn hier findet der Alltag, der Konsum, das Leben allgemein, aber auch die Anwerbung von Personal oder die Erschließung neuer Zielgruppen statt. Fashion-Trends und Musikkonzerte haben bereits Milliarden USD in die Kassen von Unternehmen wie adidas, Gucci oder Coca-Cola gespĂŒlt.

Es ist jetzt an der Zeit, das Metaverse fĂŒr sinnvolle Anwendungen zu öffnen. Der dringende Personalbedarf von Unternehmen weltweit ist eine dieser Anwendungen mit Mehrwert, und DeeLance liefert die passende Technologie dafĂŒr.

DeeLance im Vergleich zu anderen Freelancer-Plattformen

DeeLance freelancer Upwork fiverr KundengebĂŒhren 2 % 3 % 3,5 % 3,5 % GebĂŒhren fĂŒr Freelancer 10 % 10 % 20 % 20 % Abhebung in Kryptos und Fiat Mind. 100 $ Mind. 100 $ Mind. 100 $ Dezentral Urheberrechte Treuhandkonto /teilweise /teilweise /teilweise Unbegrenzte Jobs Streitbeilegung NFT / Metaverse Mitarbeitersuche

Was macht DeeLance so besonders?

Das Potenzial von DeeLance sehe ich vor allem in seiner Nutzung des Metaverse sowie die Verwaltung der Zahlungen ĂŒber das Treuhandkonto. Bisher mĂŒssen Freelancer hĂ€ufig lange auf den Zahlungseingang warten, oder sie mĂŒssen erleben, dass der Auftraggeber zwar ihre Leistungen nutzt, aber nicht dafĂŒr zahlt. Bei DeeLance geht das Geld des Auftraggebers zunĂ€chst auf ein Treuhandkonto und wird von dort erst freigegeben, wenn beide Seiten einig sind.

Insbesondere die Buchhaltung wurde von 21 % der Freiberufler ebenfalls als große Herausforderung genannt. Dies ist normalerweise eine der Aufgaben, die Freiberufler gerne auslagern. Quelle

Hier könnte DeeLance die Top-Lösung der Zukunft sein, denn die Leistung muss nicht kostenpflichtig ausgelagert werden, da sie ĂŒber das Treuhandkonto bereits in den Leistungen von DeeLance enthalten ist.

Sollte es zu schwierigen Verhandlungen kommen, steht eine Schlichtungsstelle bereit, die auf Basis von Fakten neutral entscheidet. WĂ€hrend das Geld also auf treuhĂ€nderischen Konten liegt, ist auch die Übertragung des digitalen Besitztums auf DeeLance einzigartig gut geregelt. Die Technologie der Tokenisierung kann hier fĂŒr einen der wesentlichen Vorteile der Recruiting-Plattform sorgen.

Denn mit NFT ist der Gegenstand des Vertrages zwischen Freelancer und Unternehmen eindeutig digital hinterlegt. Durch die Technologie der Tokenisierung ist das NFT ĂŒbertragbar, was auch den weiteren Verkauf nach dem ersten Deal möglich macht. Content bleibt damit immer digital abgesichert, weil der jeweilige Besitzer ĂŒber die Rechte verfĂŒgt und diese auf der Blockchain abgespeichert sind.

Wie sieht die Roadmap von DeeLance aus?

Die Roadmap eines Unternehmens in der Entwicklung gibt wichtige AufschlĂŒsse ĂŒber die unternehmerischen FĂ€higkeiten des Managements und der Entwickler. Denn hier lĂ€sst sich schnell feststellen, ob ein Unternehmensmodell Chancen hat, sich am Markt zu behaupten.

https://www.websiteplanet.com

FĂŒr DeeLance sieht das aus meiner Sicht hervorragend aus, denn die Planungen enthalten ausreichend Zeit und die wichtigsten Meilensteine, die fĂŒr ein Krypto Projekt wie dieses wichtig sind. Allen voran das Listing an Exchanges, den öffentlichen Handel des Token und die Veröffentlichung auf fĂŒhrenden Portalen wie CoinmarketCap und Coingecko.

Freiberuflichkeit wird immer mehr zu einer langfristigen Berufswahl. Zum ersten Mal gaben viele Freiberufler an, dass sie diese Art der Arbeit als langfristige Berufswahl betrachten, da sie eine vorĂŒbergehende Möglichkeit zum Geldverdienen nutzen. Zudem stieg der Anteil der Vollzeit-Freiberufler von 17 % im Jahr 2014 auf 28 % in 2022. Quelle: Studie von Upwork

Roadmap von DeeLance

Roadmap 1Q/2023 Vorverkauf geht live Test des Smart Contracts Entwicklung Prototyp Demoversion Metaverse (Alpha) 2Q/2023 Pre-Listing CoinmarketCap & Coingecko Token Launch Launch auf Exchanges Main Listing CoinmarketCap & Coingecko Entwicklung Metaverse 3Q/2023 NFT Launch Veröffentlichung Recruiting-Plattform NFT Marktplatz Marketingkampagnen 4Q/2023 Entwicklung der App Integration Metaverse (Beta) Weitere Entwicklungen

Key Facts zum Freelancer-Recruiting

53 % der Generation Z (18–22 Jahre) in der USA entschieden sich fĂŒr Freelancing, schon heute sind 41 % der Arbeitnehmer in Amerika Freelancer. Das macht eine Steigerung seit 2013 um 13 % aus.

Die meisten Kunden von Freelancern finden sich in den USA, mit 36 % dabei vorwiegend in Nordamerika. In Europa finden 27 % der befragten Freelancer ihre Kunden.

70 % der befragten Freelancer betreuen zwei bis vier Projekte gleichzeitig. Auch hier hilft die DeeLance Plattform bei der Steuerung aller Arbeiten.

Fazit: Immer mehr Menschen sehen die Vorteile einer freiberuflichen TĂ€tigkeit. Freelancing ist eine großartige Möglichkeit, ein Einkommen zu generieren und dennoch frei und ungebunden zu sein. Viele Freelancer können davon sogar ihren Lebensunterhalt verdienen. Vorausgesetzt allerdings, sie haben genug Kunden und die Kunden zahlen pĂŒnktlich. Das ist leider nicht immer so, sodass DeeLance hier eine LĂŒcke schließt.

Mit dem Treuhandkonto, der Schlichtungsstelle und dem verbrieften Urheberrecht als NFT auf der Blockchain bietet DeeLance im Vergleich zu allen anderen Freelancer Recruiting Plattformen ein einzigartiges Konzept, dass schon im Vorverkauf ĂŒberzeugt. Die erste Phase des Pre-Sales ist online und Sie können sofort einsteigen.

