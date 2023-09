Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

17.09.23 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um -0,07 Prozent auf 26.541,84 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 26.560,65 US-Dollar. Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -1,48 Prozent auf 211,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 215,15 US-Dollar. Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.630,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.635,10 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,29 Prozent. Zudem gibt Litecoin am Sonntagvormittag nach. Um -2,04 Prozent auf 63,98 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 65,31 US-Dollar. Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,4955 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2493 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2504 US-Dollar. Daneben fällt Monero um -0,42 Prozent auf 144,04 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 144,64 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Sonntagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1567 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1573 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0034 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0035 US-Dollar. Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1177 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0255 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0260 US-Dollar. Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -1,52 Prozent auf 26,40 US-Dollar. Gestern war Dash noch 26,81 US-Dollar wert. Indessen verringert sich der NEO-Kurs um -1,05 Prozent auf 7,216 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 7,292 US-Dollar. Redaktion finanzen.net

