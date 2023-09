Krypto-Lizenz erhalten: Elon Musks X treibt Krypto-Zahlungen voran

"App für alles"

Bei seinem Umbau von X (ehemals Twitter) ist Elon Musk einen Schritt weitergekommen. Das Unternehmen kann nun Zahlungsfunktionen auf der Plattform etablieren.

• Kryptowährungen dürfen nun auf X gespeichert, übertragen und getauscht werden

• Zahlungsfunktionen als Baustein für die "App für alles"

• Verbreitungspotenzial für Kryptowährungen enorm



Der Umbau der Social Media-Plattform X, zuvor bekannt unter Twitter, schreitet voran. Das Unternehmen von Elon Musk hat nun vom US-Bundesstaat Rhode Island die Genehmigung erhalten, auf der Plattform digitale Assets und Kryptowährungen zu verwalten. Damit können die digitalen Vermögenswerte gespeichert, übertragen und getauscht werden. Auch das Tochterunternehmen Twitter Payment LCC hat in den US-Bundesstaaten Michigan, New Hampshire und Missouri die Genehmigung erhalten, Überweisungsdienste und Zahlungsinstrumente anzubieten.

"App für alles": Auswirkungen auf die Kryptolandschaft

Den Launch einer eigenen Kryptowährung, etwa eines X-Tokens, hatte der Tesla-Chef zwar in der Vergangenheit verneint, von der Einrichtung einer Bezahlfunktion auf der X-Plattform könnte allerdings der Lieblings-Coin des Multimilliardärs profitieren: Dogecoin. Es würde nicht weiter überraschen, wenn der Meme-Coin zum Zahlungsmittel auf der Plattform würde, zumal bereits Anfang Juli das Twitter-Vögelchen bereits für kurze Zeit dem Hunde-Logo von Dogecoin weichen musste.

Aber auch die nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum könnten zukünftig für eine Krypto-Zahlungsfunktion auf X infrage kommen. Damit wird deutlich, wie weitreichend die Bedeutung dieser Lizenzen sein könnte. Coincierge etwa schreibt: "Die Erteilung der "Currency Transmission License" an X durch Rhode Island markiert einen wichtigen Meilenstein in der Evolution von Kryptowährungen und ihrer Integration in Mainstream-Anwendungen. Diese Lizenz ist weit mehr als nur eine Genehmigung für die Abwicklung von Zahlungen. Sie ermöglicht es X, eine Vielzahl von Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten anzubieten, einschließlich ihrer Speicherung, Übertragung und des Austauschs im Auftrag seiner Benutzer". Angesichts der enormen Nutzerbasis von rund 400 Millionen Menschen weltweit sei X in der Lage, den Zugang zu Kryptowährungen für die breite Masse deutlich zu erleichtern und auch neue Nutzer für die Plattform anzusprechen. Dies könne wiederum das Vertrauen in Kryptowährungen stärken und letztendlich durch eine breite Akzeptanz bei Verbrauchern und Unternehmen befördern. Letztlich könne eine solche Einführung von Cyberdevisen in der Breite auch Auswirkungen auf regulatorische Maßnahmen haben. Ob und wie Kryptowährungen in Zukunft in die Plattform X integriert werden, bleibt abzuwarten.

