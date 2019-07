Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse entwickeln

Heute fiel der Bitcoin-Kurs auf 11.462,76 US-Dollar. Damit rutschte der Bitcoin-Kurs unter den Stand vom Vortag von 12.111,38 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs verringerte sich auf 342,01 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 389,14 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 270,78 US-Dollar leichter. Am Vortag stand der Kurs bei 288,85 Dollar.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 101,27 US-Dollar bergab. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 108,34 US-Dollar gestanden.

Der Ripple ist am Donnerstag 0,3323 US-Dollar wert. So fiel der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,3614 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Cardano 0,0654 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0948 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 88,30 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 94,97 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs ging auf 0,3488 US-Dollar zurück. Damit verfehlte der IOTA den Stand vom Vortag von 0,4463 US-Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Donnerstag gefallen. Am Mittag fiel der Verge auf 0,0067 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0092 US-Dollar gelegen hatte.

Im Minus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,0885 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,1229 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs geht auf 0,0784 US-Dollar zurück. Damit unterlief der NEM den Stand vom Vortag von 0,0908 US-Dollar.

Der Dash-Kurs fiel auf 140,87 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 149,87 Dollar gelegen hatte.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Donnerstag bei 15,14 US-Dollar. Damit rutschte der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 15,97 US-Dollar.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock

Redaktion finanzen.net