Krypto-Marktbericht

Ethereum steigt wieder über die 4.000-Dollar-Marke - So entwickeln sich Bitcoin & Co.

09.08.25 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Um 09:48 ist Bitcoin 116.839,50 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,12 Prozent höher als am Vortag (116.839,50 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 2,36 Prozent auf 125,32 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 6,42 Prozent auf 4.169,18 US-Dollar zu.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es ebenso nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,22 Prozent auf 586,80 US-Dollar hinzu.

Daneben sinkt Ripple um 0,84 Prozent auf 3,32 US-Dollar.

Derweil notiert der Dash-Kurs bei 23,02 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (22,58 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,93 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:48 steht ein Plus von 9,88 Prozent auf 284,67 US-Dollar zu Buche.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 2,46 Prozent auf 6,587 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,428 US-Dollar.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach oben. IOTA gewinnt 3,44 Prozent auf 0,2072 US-Dollar hinzu.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 0,87 Prozent auf 0,8063 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar abwärts. Um 09:48 wurde ein Kurs von 0,4538 US-Dollar festgestellt (-1,98 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0027 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0026 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0069 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:48 bei 0,0073 US-Dollar.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.