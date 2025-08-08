DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin100.295 +0,1%Euro1,1637 ±0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Rüstungsaktien und Defence-ETFs: Lohnende Geldanlage oder ethisches Dilemma?
Krypto-Marktbericht

Ethereum steigt wieder über die 4.000-Dollar-Marke - So entwickeln sich Bitcoin & Co.

09.08.25 09:48 Uhr
Krypto-Märkte im Aufwind: Ethereum knackt erneut die 4.000-Dollar-Marke | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
94.416,7417 CHF 92,5754 CHF 0,10%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
100.294,5936 EUR 98,3386 EUR 0,10%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
86.836,0076 GBP 85,1425 GBP 0,10%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.247.853,7255 JPY 16.911,4833 JPY 0,10%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
116.811,7791 USD 114,5337 USD 0,10%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.376,5530 CHF 133,8716 CHF 4,13%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.586,7580 EUR 142,2057 EUR 4,13%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.105,4490 GBP 123,1231 GBP 4,13%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
616.821,6606 JPY 24.455,3903 JPY 4,13%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.177,4494 USD 165,6251 USD 4,13%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,6844 CHF 0,0257 CHF 0,97%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,8516 EUR 0,0273 EUR 0,97%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,4689 GBP 0,0236 GBP 0,97%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
490,3896 JPY 4,6873 JPY 0,97%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,3212 USD 0,0317 USD 0,97%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6530 CHF 0,0133 CHF 2,08%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6937 EUR 0,0141 EUR 2,08%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6006 GBP 0,0122 GBP 2,08%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
119,2953 JPY 2,4289 JPY 2,08%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8079 USD 0,0164 USD 2,08%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
101,2089 CHF 0,9732 CHF 0,97%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
107,5096 EUR 1,0338 EUR 0,97%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
93,0828 GBP 0,8950 GBP 0,97%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
18.488,6303 JPY 177,7793 JPY 0,97%
Charts|News

Um 09:48 ist Bitcoin 116.839,50 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,12 Prozent höher als am Vortag (116.839,50 US-Dollar).

Steigende Kurse bei Kryptowährungen - auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,7 Prozent auf 16,25 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 2,36 Prozent auf 125,32 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 6,42 Prozent auf 4.169,18 US-Dollar zu.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es ebenso nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,22 Prozent auf 586,80 US-Dollar hinzu.

Daneben sinkt Ripple um 0,84 Prozent auf 3,32 US-Dollar.

Derweil notiert der Dash-Kurs bei 23,02 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (22,58 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,93 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:48 steht ein Plus von 9,88 Prozent auf 284,67 US-Dollar zu Buche.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 2,46 Prozent auf 6,587 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,428 US-Dollar.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach oben. IOTA gewinnt 3,44 Prozent auf 0,2072 US-Dollar hinzu.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 0,87 Prozent auf 0,8063 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar abwärts. Um 09:48 wurde ein Kurs von 0,4538 US-Dollar festgestellt (-1,98 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0027 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0026 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0069 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:48 bei 0,0073 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

