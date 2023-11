Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Donnerstagmittag

09.11.23 12:43 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 36.742,36 US-Dollar und damit 2,92 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 35.700,49 US-Dollar. Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 1,41 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 249,38 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 245,91 US-Dollar wert war. Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,87 Prozent auf 1.907,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.891,43 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,41 Prozent auf 74,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 73,19 US-Dollar wert. Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,6933 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 3,97 Prozent auf 0,3727 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,3584 US-Dollar. Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -0,19 Prozent auf 167,07 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 167,39 US-Dollar an der Tafel standen. Zudem gibt IOTA nach. Um -0,78 Prozent reduziert sich der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,1840 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,1855 US-Dollar wert war. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0042 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0042 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1283 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0384 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0358 US-Dollar. Derweil geht es für den Dash-Kurs bergauf. Dash steigt 0,65 Prozent auf 31,65 US-Dollar, nach 31,44 US-Dollar am Vortag. Derweil notiert der NEO-Kurs bei 13,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (13,11 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,11 Prozent. Redaktion finanzen.net

