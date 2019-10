So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 8.371,80 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 8.342,27 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Bitcoin Cash-Kurs auf 226,84 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 224,16 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum-Kurs verteuert sich auf 182,71 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 180,82 Dollar zu Buche.

Der Litecoin-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 56,23 US-Dollar. Hier standen noch 55,92 Dollar an der Kurstafel.

Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 0,2781 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,2730 Dollar gestanden hatte.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,0410 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0407 US-Dollar notiert hatte.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 53,14 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 53,95 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 0,2750 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,2700 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Verge wurde am Sonntag wenig bewegt bei 0,0037 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,0037 US-Dollar gestanden.

Der Stellar-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 0,0613 US-Dollar. Hier standen noch 0,0600 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs verteuert sich auf 0,0394 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,0391 Dollar zu Buche.

Der Dash-Kurs reduzierte sich auf 71,20 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 71,24 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO ist Sonntag 7,310 US-Dollar wert. So stieg der NEO-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 7,274 US-Dollar gehandelt worden war.

