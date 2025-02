Krypto News: Bitcoin oder Altcoins? Entscheidung steht bevor

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der digitale Währungsmarkt gibt in den letzten 24 Stunden deutlich nach. Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar, Ethereum kämpft mit der psychologischen Kursmarke von 3.000 US-Dollar. Nun steht eine Entscheidung an – Bitcoin oder Altcoins. Welche Kryptowährungen sind in der aktuellen Marktphase die bessere Wahl? Hier könnte eine Entscheidung unmittelbar bevorstehen.

Krypto Prognose: Indikator neutral – Altcoins oder Bitcoin?

Der Altcoin Season Index misst, ob der Markt von Bitcoin oder Altcoins dominiert wird. Eine Altcoin-Saison liegt vor, wenn mindestens 75 Prozent der Top-50-Altcoins besser performen als Bitcoin in einem bestimmten Zeitraum. Der Index bewegt sich dabei zwischen zwei Zonen: der roten Zone (Altcoin-Season) und der grünen Zone (Bitcoin-Season).

Altcoin Season Index:



The last technical altcoin season was in November last year.



We are now sitting at the 50% zone.



What's next: A retest of the red zone? (alt season) – Or the green zone? (BTC season). pic.twitter.com/M7pt9NaVUE — Miles Deutscher (@milesdeutscher) February 1, 2025

Aktuell befindet sich der Index in der 50 %-Zone, also an einem kritischen Punkt. Der Markt wirkt ausgeglichen, so der Experte. Historisch gesehen markiert diese Zone oft einen Wendepunkt – entweder für eine stärkere Altcoin-Rallye oder für eine erneute Bitcoin-Dominanz.

Eine Rückkehr in die rote Zone signalisiert dann, dass Altcoins den Markt übernehmen, oft begleitet von steigenden Handelsvolumina und Kapitalzuflüssen in spekulative Assets. Ein Rückgang in die grüne Zone bedeutet hingegen, dass Bitcoin wieder an Stärke gewinnt und Altcoins gegenüber der Leitwährung an Wert verlieren. Die Marktdominanz von BTC würde steigen.

Die Analyse zeigt, dass der Markt aktuell auf eine Entscheidung zusteuert. Der nächste Impuls könnte bestimmen, ob eine neue Altcoin-Saison beginnt oder Bitcoin die Kontrolle zurückerlangt.

Krypto-Tipp: Wall Street Pepe vor 70 Mio. $ – letzte Chance im Presale

In einem positiven Marktumfeld steigt dann meist das Interesse an Krypto-Presales spürbar an. Investoren suchen verstärkt nach Möglichkeiten, frühzeitig in vielversprechende Projekte einzusteigen, um von möglichen überdurchschnittlichen Renditen zu profitieren. Diese Frühphasen-Investments sind zwar mit erhöhten Risiken verbunden, bieten jedoch auch das Potenzial für erhebliche Kursgewinne. Ein Projekt, das derzeit für Aufsehen sorgt, ist Wall Street Pepe (WEPE). Denn dabei handelt es sich um einen Meme-Coin mit einer strategischen Ausrichtung, die auf einen klaren Nutzen abzielt.

Im Vergleich zu vielen anderen Meme-Coins setzt WEPE auf eine durchdachte Struktur und ein starkes finanzielles Fundament. Während zahlreiche Vorhaben in der frühen Entwicklungsphase aufgrund fehlender Unterstützung scheitern, konnte dieses Projekt bereits Kapital in Höhe von über 67 Millionen US-Dollar sichern. Die hohe Beteiligung verdeutlicht das Vertrauen der Investoren.

Zum Wall Street Pepe Presale

Wall Street Pepe verfolgt nun das Ziel, den Humor und die virale Kraft eines Meme-Coins mit dem Mehrwert einer professionellen Trading-Community zu kombinieren. Investoren sollen nicht nur den Token halten, sondern aktiv an Marktanalysen, strategischen Diskussionen und Alpha-Calls teilnehmen. Die sogenannte „Wepe Army“ dient als zentrale Plattform für diesen Austausch, wodurch Kleinanleger gezielt Handelsvorteile gegenüber institutionellen Akteuren erlangen könnten. Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist das innovative Belohnungssystem. Erfolgreiche Trader erhalten WEPE Token als Anerkennung für gewinnbringende Strategien, wodurch ein Anreiz zur aktiven Nutzung der Plattform geschaffen wird.

Das Projekt gliedert sich in mehrere Entwicklungsstufen. Nach dem aktuellen Presale folgt der offizielle Token-Launch, gefolgt von der vollständigen Implementierung der Trading-Community. Interessierte können über die offizielle Website mit ETH, USDT oder BNB am Verkauf teilnehmen. Da der Presale bereits in Kürze enden könnte, müssen sich Anleger etwas beeilen. Denn bereits nächste Woche könnte der Vorverkauf enden.

Zum Wall Street Pepe Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.