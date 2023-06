Krypto News: Mit nur 3.000 $ in Ethereum zu 100.000 $, wenn diese bullische VanEck-Prognose eintrifft

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Investoren sind fortlaufend auf der Suche nach den besten Chancen, die das eigene Vermögen mehren. Gänzlich unterschiedlich stellt sich das Chance-Risiko-Verhältnis dar. Zugleich variiert eben auch der Anspruch. Während sich manch ein Anleger mit einer annualisierten Rendite von 6-8 % für den langfristigen Vermögensaufbau zufriedengibt, existieren auch Assets mit höherem Upside. Naturgemäß reduziert hier eine angemessene Diversifikation das Risiko. Potenzielle 10x oder 100x Coins sollten nicht im Mittelpunkt des Portfolios stehen, können allerdings die Rendite deutlich steigern.

Nun machte der führende Vermögensverwalter VanEck mit einer bullischen Ethereum Kurs Prognose auf sich aufmerksam. Denn nach VanEck könnten Anleger theoretisch mit einem Investment von 3.000 $ in ein paar Jahren 100.000 $ verdient haben.

Wer auf noch mehr Rendite schielt, könnte Wall Street Memes (WSM) ins Auge fassen. Denn hier könnte sogar ein Investment von 1.000 $ für eine deutlich stärkere Performance reichen. Kann man mit 1.000 $ zum Krypto-Millionär werden?

VanEck bullisch für ETH: aus 3.000 $ werden 100.000 $

Bullische Kurs Prognosen mit mitunter unwahrscheinlichen Kurszielen wandern für wohl jede Kryptowährung durch die digitale Welt. Dennoch könnte es sich dieses Mal anders darstellen. Denn mit VanEck ist es kein unbekannter Krypto-Influencer, sondern einer der global führenden Vermögensverwalter, der Ethereum stark bullisch sieht. Die Berechnung eines fairen Kurses für Ethereum erfolgt dabei mit den zukünftigen Cashflows von Ethereum, aus denen sich vergleichbar mit dem Aktienmarkt die Bewertung ergibt.

Demnach könnte im bullischen Szenario im Jahr 2030 ein Cashflow von 136 Milliarden $ bei Ethereum generiert werden, woraus sich ein Kursziel von 51.000 $ ergibt. Damit beläuft sich die Rendite auf rund 3000 %, sodass aus 3.000 $ sage und schreibe 100.000 $ werden würden. Einberechnet sind ebenfalls die Deflation, die die im Umlauf befindlichen Token reduziert.

Die bullische Prognose basiert dabei auf einer einfachen Prämisse. Denn die Ethereum Adoption müsste voranschreiten und im dargestellten Szenario rund 10 % des Finanzwesens, Metaverse, Medien und technologische Infrastruktur erfassen. Darüber hinaus dürfte Ethereum mit rund 70 % die führende Layer 1 bleiben. Sollte dies alles eintreten – was nicht unwahrscheinlich anmutet – könnte Ethereum auf rund 50.000 $ steigen und damit Früh-Investoren im Jahr 2023 lukrativ belohnen.

Mit 1.000 $ in Wall Street Memes zum Krypto-Millionär

Während Ethereum zweifelfrei ein Basis-Investment im digitalen Währungsmarkt ist und mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 200 Milliarden $ die Upside moderater scheint, gibt es auch zahlreiche High-Risk-Reward Coins, die das initiale Investment noch stärker vervielfachen könnten. Eine spannende Wahl, die aktuell einen ersten viralen Hype erlebt, ist Wall Street Memes. Können 1.000 $ in WSM den geneigten Investor zum Krypto-Millionär machen?

Wall Street Memes ist ein neuer Meme-Coin, der auf einen langfristigen Trend aufbaut. Denn seit GameStop ist in der Finanzwelt nichts, wie es einmal war. Die Kleinanleger verbünden sich gegen die Finanzelite und glauben an die eigene Bewegung, auf die Wall Street Memes setzt. Mit diesem Ansatz konnte das Projekt über eine Million Follower in den sozialen Medien gewinnen, die potenziell WSM kaufen oder pumpen. Dass diese Idee vielversprechend ist, zeigt die schnelle Entwicklung im Vorverkauf. Denn in rund drei Wochen flossen schon 8 Millionen $ in WSM.

Natürlich scheint es nicht das wahrscheinlichste Szenario, dass der WSM Token direkt derart stark pumpt, dass ein Investment von 1.000 $ zu einer Million $ wird. Dennoch bleibt dies eben auch nicht ausgeschlossen. Den meisten Anlegern dürften schon Bruchteile dieser Rendite genügen, um ein attraktives Setup zu definieren. Denn der virale Hype, die gerechte Tokenomics und die spannende Vision indizieren 10x Potenzial in wenigen Wochen. Mit einem Investment von 1000 $ wären es dann immerhin 10.000 $ – eine Rendite, die wohl vergeblich ihres gleichen sucht.

