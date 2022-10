Studie: Krypto-Fans sind bei Spendengeldern großzügiger

• Spendenvolumen in Kryptowährungen steigt• Situation für gemeinnützige Organisationen verschlechtert sich allgemein• Digitales Spendenmedium erschließt neue Spenderkreise

In der aktuellen Studie der US-Großbank Citigroup "Philantrophy an the Global Economy" wurde das Spendenaufkommen weltweit untersucht. Besonderes Augenmerk richteten die Autoren auf die Spender digitaler Vermögenswerte.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos mit Hebel handeln (long und short) Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Spendenbereitschaft rückläufig

Insgesamt zeichne sich global gesehen ein gemischtes Bild, ist in der Einleitung der Studie zu lesen. Während die USA 2021 einen leichten Spendenrückgang von unter einem Prozent verzeichneten, sank die Spendenbereitschaft in Großbritannien deutlich. Die COVID-Pandemie und auch der Ukraine-Krieg führten fast überall zu einem Anstieg in der Spendenbereitschaft und des freiwilligen Engagements. Die gemeinnützige Organisation "Fidelity Charitable" etwa hat in den USA laut eigenen Angaben 2021 ihre Spendeneinnahmen um 41 Prozent auf 10.274.228.521 US-Dollar steigern können. "Lässt man jedoch den Konflikt in der Ukraine als Katalysator für bestimmte Arten von Spenden im Jahr 2022 beiseite, dürfte sich die Situation weiter verschlechtern, da Inflations- und Rezessionsrisiken das Vertrauen der Geber in vielen Ländern belasten", schreiben die Autoren der Citigroup-Studie.

Digitale Spenden öffnen neue Spenderkreise

2021 erreichten die Spenden in Bitcoin, Ethereum und Co. nach den vorliegenden Daten einen vorläufigen Höchststand, der mit dem Aufruf zu Krypto-Spenden durch die Ukraine im Frühjahr 2022 noch übertroffen werden könnte.

Interessant ist, dass durch die Akquise digitaler Spendengelder neue Spenderkreise erschlossen werden können: Während laut der Citi-Studie der durchschnittliche Spender in Fiat-Währungen weiblich, über 35 Jahre alt ist und wahrscheinlich mit Familie in einem Industrieland lebt (vornehmlich in den USA), ist der durchschnittliche Krypto-Spender hingegen ein junger Mann aus Lateinamerika.

Finews zitiert zudem aus zwei weiteren Studien, die für das Jahr 2021 nachweisen, dass Einmalspenden in digitalen Assets deutlich höher ausfielen als durchschnittliche Online-Einzelspenden in Fiat-Währungen. Nur ein Teil der Gesamtspenden in herkömmlichen Währungen wird allerdings online getätigt und die größeren Beträge werden offline zugewendet, was den Vergleich erschwert.

Allerdings verzeichnen Wohltätigkeitsorganisationen einen enormen Zuwachs an Krypto-Spenden für 2021. Laut einer Umfrage der gemeinnützigen Organisation "Fidelity Charitable" seien Krypto-Anleger aber insgesamt häufiger bereit für wohltätige Organisationen zu spenden und würden auch "mit höherer Wahrscheinlichkeit mehr ausgeben".

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Citigroup Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Citigroup Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Citigroup Inc.

Bildquellen: Black Salmon / Shutterstock.com, r.classen / Shutterstock.com