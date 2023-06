Krypto-Wale investieren in den Swords of Blood-Vorverkauf, während der Launch des P2E-Token naht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die letzte Phase des Sword of Blood-Presales ist nun eröffnet und gibt Investoren die letzte Gelegenheit, SWDTKN mit einem Rabatt zu kaufen.

Hier sagen Experten vorher, dass der Preis des Tokens bei der Markteinführung aufgrund der steigenden Popularität des Projekts in Krypto-Gaming-Kreisen um ein Vielfaches ansteigen könnte.

Krypto-Wale treiben den Vorverkauf zu einem frühen Ausverkauf, nachdem sie etablierte P2E-Kryptowährungen wie AXS, SAND und MANA, die stark gesättigt scheinen, abgestoßen haben. Diese setzen nun auf Swords of Blood, da das Projekt einen einzigartigen Versuch darstellt, das Blockchain-Gaming wiederzubeleben.

Kann Swords of Blood die Erwartungen erfüllen?

Zunächst muss ein Krypto-Game unterhaltsam sein. Ganz gleich, wie groß der Hype in der Community ist, ein Spiel ohne fesselnde Spielmechanik ist dauerhaft zum Scheitern verurteilt. Letztendlich liegt der Erfolg eines Krypto-Games in den Händen des Spielers. Nicht der Investor.

Dies ist das Grundprinzip, das die Überprüfung von Swords of Blood leitet. Ein genauer Blick auf die Website und das Whitepaper bestätigen die Glaubwürdigkeit des Projekts in Bezug auf das Gameplay. Wir werden nun erklären, warum.

Swords of Blood ist ein Hack-and-Slash-RPG, das in der Welt von Ezura spielt. Diese liegt in Trümmern, nachdem sie von einer bösen Macht der Gewalt, des Verrats und des hinterhältigen Bösen übernommen wurde. Das Wesen von unermesslichem Übel hat die Krieger Ezuras besiegt. Infolgedessen regiert die Dunkelheit seit 1.000 Jahren die Ländereien.

Dennoch können Gamer die Welt Ezura aus den Trümmern retten und einen Funken Hoffnung zurückbringen, indem diese ein intensives Gameplay mit auffälligen Kämpfen, hervorragender Grafik und verschiedenen Spielmodi erleben

Als erstes rasantes F2P-Hack-and-Slash-RPG in AAA-Qualität auf der Blockchain wird es in Swords of Blood keinen Moment langweilig werden. Die Gamer können zum Beispiel ein furchtloser Dungeon Crawler, ein kopfgeldjagender Kampfmagier oder ein mächtiger Krieger werden, um die Mission zu erfüllen.

Starke Glaubwürdigkeit und Wettbewerbsfähigkeit treiben den SWDTKN Presale an

Obwohl Swords of Blood erst vor wenigen Monaten gestartet wurde, blickt das Projekt bereits auf eine längere Geschichte. Swords of Blood wurde auf der Grundlage eines preisgekrönten Titels entwickelt und hat den Proof of Concept bereits gewährleistet.

Die ältere Version hat eine durchschnittliche Benutzerbewertung von 4,8 von 5 Punkten

Über 4 Millionen Downloads im App Store und Play Store

Und mehr als 6 Millionen Einnahmen aus In-App-Käufen

Mit der neuen Version möchte Hit Box Games LLC das Spiel mit attraktiven neuen Features und Funktionen in die Web3-Welt katapultieren. Eines der wichtigsten Merkmale des neuen Spiels wird der Krypto-Belohnungsmechanismus sein, der es den Spielern ermöglicht, beim Spielen Kryptos zu verdienen. Ein weiteres Ziel ist es, die Benutzererfahrung zu verbessern, indem die inhärenten Beschränkungen des Web 2.0 beseitigt werden.

Jetzt Swords of Blood besuchen

Wie sieht das aus?

Das ultimative Ziel von Swords of Blood ist es, ein Community-zentriertes MMORPG mit fortschrittlichen Features wie F2P-Mechaniken, E-Sport-Mikroturnieren, Community-basiertem Spiel mit Gilden und Clans, einem 150-Stunden-Spielerweiterungspaket und Community-basierten Kommunikationsbereichen zu veranstalten.

Die Unterstützung von Multichain-Zahlungen wird ein weiteres interessantes Feature sein. Darüber hinaus werden auch Zahlungen mit Fiat-Währungen über SphereOne und Simplex unterstützt.

Das Spiel wird neue PVP-Modi für 4, 8 und 16 Spieler sowie einen Soundtrack mit Mitgliedern beliebter Bands umfassen. 40 % aller Token und Zahlungen werden vom Market-Making-Team des Projekts verwaltet. Damit ist sichergestellt, dass die Community weltweit Fuß fassen kann. Für die neuen Entwicklungsphasen des Spiels werden schätzungsweise 4 Millionen USD bereitgestellt.

Noch wichtiger ist, dass die Einstiegshürde in das Spiel gesenkt wird. Zunächst einmal müssten die Spieler nicht in teure NFTs investieren, um in das Spiel einzusteigen. Es wird ein grundsätzlich kostenloses Spiel geben, das mit Premium-Inhalten ausgestattet ist. Dies bedeutet, dass nur regelmäßige Spieler in Krypto-Assets im Spiel investieren müssen.

Dieser Ansatz trägt wesentlich zum Aufbau einer loyalen Spielergemeinschaft für Swords of Blood bei. Die Gemeinschaft legt den Fokus auf das Gameplay und nicht auf den Preis von SWDTKN. Ironischerweise trägt dieser Ansatz dazu bei, den Wert des Tokens auf dem Markt zu erhalten, anstatt Pump-and-Dumps zu fördern.

Daher bezeichnet sich Swords of Blood selbst als ein Play-to-Win und Play-to-Own-Game. Dieses umfasst eine breite Auswahl an synchronen und asynchronen Spielmodi wie Hauptkampagnen-Dungeons in drei Schwierigkeitsstufen, Monsterjagd-Dungeons, Boss-Festung, Ereignis-Dungeons und so weiter.

$SWDTKN #Presale 3 has been extended!

Loot Box Sale reopening!

Tokenomics update!



Read more here: https://t.co/LM7LYinds8 — Swords of Blood (@SwordsofBlood_) May 18, 2023

Wie hoch ist der potenzielle ROI für SWDTKN in 2023?

Kommen wir auf den Punkt. Swords of Blood ist eines der besten GameFi-Projekte, die dieses Jahr auf den Markt kommen. Aber wie sieht es mit dem potenziellen ROI aus? Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Spiel kostenlos erhältlich ist.

Zunächst bietet Swords of Blood neben den kostenlosen Spielmodi auch Premium-Inhalte. Dieser Ansatz hilft dem Spiel, eine solide Spielerbasis aufzubauen und ermutigt diese dann, Geld für die Assets auszugeben. Dies funktioniert besser, als ihnen keine andere Wahl zu lassen, als Krypto-Assets zu kaufen, um in das Spiel einzusteigen.

Die Hauptnutzen von SWDTKN:

Erreichen eines bestimmten Heldenlevels

Überschreiten einer Schwelle für PVE/PVP-Inhalte

Aufleveln von Gegenständen mit Gold und Edelsteinen

Zugang zu Turnieren

Erwerben von Battle Passes

Freischaltung von Ranglisten

Ein Vergleich des Projekts mit der Konkurrenz zeigt, dass kurz nach dem Start bis zu 600-800 % Rendite möglich scheinen. Natürlich wird der anfängliche Hype in ein paar Tagen abflauen und zu einer Kurskorrektur führen. Aber die Veröffentlichung des Spiels und die nächsten Updates können den Kurs weiter nachhaltig in die Höhe treiben.

Nach der Website soll der MVP im Mai 2023 live gehen. Im Gegensatz zu den meisten Krypto-Gaming-Projekten müssen diese nicht Monate warten, um das Spiel nach dem Token-Launch zu spielen. Ein 15-facher Anstieg bis zum Ende des Jahres scheint als eine solide Vorhersage für SWDTKN.

Die dritte und letzte Stufe des Vorverkaufs verkauft SWDTKN Token für 0,012 USD. Und der Startpreis beträgt 0,015 USD. Investoren sollten sich vergewissern, dass sie sich die Token frühzeitig sichern. Es ist wahrscheinlich, dass der Vorverkauf früher als geplant endet, wenn das wachsende Interesse an dem Projekt ein Zeichen ist.

Jetzt Swords of Blood besuchen