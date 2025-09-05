Kryptokurse am Donnerstagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:26 fällt Bitcoin -0,64 Prozent auf 111.007,23 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 111.720,68 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 70,4 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -1,45 Prozent auf 111,32 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 112,95 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,82 Prozent auf 4.415,41 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 4.451,86 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -2,56 Prozent auf 587,76 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 603,18 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Donnerstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 2,843 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,845 US-Dollar.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 24,00 US-Dollar am Vortag auf 23,58 US-Dollar nach unten (-1,77 Prozent).

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 0,67 Prozent stärker bei 272,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 270,78 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich NEO mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der NEO-Kurs -2,21 Prozent schwächer bei 6,449 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,595 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1853 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1886 US-Dollar.

Zudem gibt Cardano am Donnerstagmittag nach. Um -1,71 Prozent auf 0,8223 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8367 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3623 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,3594 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0023 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0054 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0056 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.