Kryptokurse am Donnerstagmittag

04.09.25 12:43 Uhr
Kryptokurse am Donnerstagmittag | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
89.195,3228 CHF -624,1919 CHF -0,69%
Charts
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
95.096,0753 EUR -727,0852 EUR -0,76%
Charts
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
82.395,8588 GBP -728,6825 GBP -0,88%
Charts
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.435.787,7806 JPY -97.960,1341 JPY -0,59%
Charts
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
110.828,9030 USD -891,7747 USD -0,80%
Charts
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.560,0385 CHF -19,1036 CHF -0,53%
Charts
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.795,5542 EUR -22,8221 EUR -0,60%
Charts
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.288,6526 GBP -23,7072 GBP -0,72%
Charts
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
655.998,9327 JPY -2.840,4438 JPY -0,43%
Charts
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.423,4960 USD -28,3670 USD -0,64%
Charts
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2887 CHF 0,0015 CHF 0,07%
Charts
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,4401 EUR 0,0000 EUR 0,00%
Charts
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,1142 GBP -0,0025 GBP -0,12%
Charts
XRP/JPY (Ripple-Yen)
421,7248 JPY 0,7139 JPY 0,17%
Charts
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,8438 USD -0,0011 USD -0,04%
Charts
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6621 CHF -0,0106 CHF -1,57%
Charts
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7059 EUR -0,0117 EUR -1,64%
Charts
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6116 GBP -0,0109 GBP -1,75%
Charts
ADA/JPY (Cardano-Yen)
121,9962 JPY -1,8231 JPY -1,47%
Charts
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8226 USD -0,0140 USD -1,68%
Charts
BCH/CHF (Bitcoin Cash-Schweizer Franken)
471,6843 CHF -13,2552 CHF -2,73%
Charts
BCH/EUR (Bitcoin Cash-Euro)
502,8887 EUR -14,4647 EUR -2,80%
Charts
BCH/GBP (Bitcoin Cash-Britische Pfund)
435,7272 GBP -13,0658 GBP -2,91%
Charts
BCH/JPY (Bitcoin Cash-Yen)
86.916,0205 JPY -2.350,4030 JPY -2,63%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:26 fällt Bitcoin -0,64 Prozent auf 111.007,23 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 111.720,68 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 70,4 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -1,45 Prozent auf 111,32 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 112,95 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,82 Prozent auf 4.415,41 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 4.451,86 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -2,56 Prozent auf 587,76 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 603,18 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Donnerstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 2,843 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,845 US-Dollar.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 24,00 US-Dollar am Vortag auf 23,58 US-Dollar nach unten (-1,77 Prozent).

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 0,67 Prozent stärker bei 272,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 270,78 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich NEO mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der NEO-Kurs -2,21 Prozent schwächer bei 6,449 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,595 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1853 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1886 US-Dollar.

Zudem gibt Cardano am Donnerstagmittag nach. Um -1,71 Prozent auf 0,8223 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8367 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3623 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,3594 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0023 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0054 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0056 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com