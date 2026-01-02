Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,80 Prozent auf 91.321,21 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 90.593,05 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 4,0 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 31,1 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:26 auf. Es geht 0,18 Prozent auf 82,23 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 82,08 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Ethereum-Kurs 0,42 Prozent stärker bei 3.138,77 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 3.125,49 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 652,43 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (654,75 US-Dollar).

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 2,086 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,017 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,40 Prozent.

Währenddessen wird Monero bei 433,81 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (434,27 US-Dollar).

Zudem gewinnt Cardano am Sonntagmittag hinzu. Um 2,77 Prozent auf 0,4001 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,3893 US-Dollar.

Zudem legt Stellar zu. Um 5,48 Prozent verstärkt sich der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,2341 US-Dollar, nachdem Stellar am Vortag noch 0,2219 US-Dollar wert war.

Mit dem Tron-Kurs geht es indes nach unten. Tron verliert 0,58 Prozent auf 0,2936 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2953 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,71 Prozent auf 884,90 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 878,65 US-Dollar wert.

Mit dem Dogecoin-Kurs geht es indes nach oben. Dogecoin gewinnt 5,84 Prozent auf 0,1514 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1431 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,89 Prozent auf 134,49 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 133,31 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 0,26 Prozent auf 14,03 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 13,99 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 12:26 auf. Es geht 1,21 Prozent auf 13,39 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,23 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Sui um 1,96 Prozent auf 1,699 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,666 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.