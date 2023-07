US-Fortune-100 machen sich fit fürs Web3

MAKE Europe!-Kolumne

Mehr als die Hälfte (52%) der Fortune-100-Unternehmen entwickeln Blockchain-Initiativen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, das zeigt der kürzlich erschienene State of Crypto Report von Coinbase.

Unter dem Motto "Corporate Adoption" nahm Coinbase, die mit 10 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern größte Kryptobörse der USA, die Liste der Fortune-100 unter die Lupe.

Mittleres Web3 Budget 2023 je 5,8 Millionen USD für Web3 ein

Dabei kam laut Coinbase heraus: Die meisten Aktivitäten (˜75 %) der Fortune-100-Unternehmen seit dem ersten Quartal 2020 entfallen auf die Bereiche Technologie, Finanzdienstleistungen und Einzelhandel. Seit 2017 haben die Fortune-100-Unternehmen 109 private Risikokapitalinvestitionen in 80 Krypto- und Blockchain-Startups getätigt. Insgesamt wurden unter Fortune-100-Beteiligung Finanzierungsrunden von insgesamt mehr als 8 Mrd. USD gefunded. Das durchschnittliche Budget für Web3-Aktivitäten von Fortune-100-Unternehmen beträgt im Jahr 2023 fast 5,8 Mio. USD je Unternehmen.

4 Millionen US-Jobs bis 2030

Der größte Showstopper für die Web3-Branche ist demnach die US-Regulierung. Laut Coinbase laufen die USA daher Gefahr, bis zum Jahr 2030 gut 1 Million Arbeitsplätze für Web3-Entwickler und 3 Millionen damit verbundene nicht-technische Arbeitsplätze an andere Länder zu verlieren. Bereits jetzt sei der US-Anteil an der weltweiten Web3-Entwicklung ist in den letzten sechs Jahren bereits von 40% auf 29% gesunken. Mit dieser Argumentation versucht Coinbase natürlich auch, Einfluss auf eine crypto-freundliche US-Regulierung zu nehmen. Daher lohnt sich ein Blick, ob die Daten solide sind. Die Datengrundlagen des Berichts bewertet "Aktivität" anhand von öffentlich verfügbaren Informationen, die manuell von Web-, Sozial- und Krypto-Aggregatoren gesammelt wurden. Außerdem wurden mehr als 100 Manager befragt. Die so bestätigten Web3-Aktivitäten ließen sich in Kategorien unterteilen: darunter NFTs, Finanzanlagen, Zahlungen, Tokenisierung, Marketing/Kundenbindung.

MAKE Europe aktiv auf L2 "Base"

Ein gutes europäisches Beispiel für eine solche Aktivität: Anfang März hatte die MAKE Europe GmbH als erste europäische Firma einen NFT-Markt für die mehr als 100 Millionen verifizierten Coinbase Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt. Das hauseigene Projekt, ein NFT Marktplatz, wurde als Smart Contract auf der Anfang 2022 gestarteten Coinbase "Base" Blockchain eingetragen. Zudem sprachen die Coinbase Wallet und entsprechende Schnittstellen erfolgreich miteinander.

Deutsche Web3-Startups werden aktuell untersucht

Dennoch: Zum Web3-Geschäft in Deutschland gibt es aktuell kaum Zahlen. Aktuell untersucht im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums der Verein Hanseatic Blockchain Institute auch die Marktdurchdringung der Web3-Branche in Deutschland. Unternehmen, die bereits Blockchain-Technologie anwenden oder entsprechende Projekte planen, sind eingeladen, Teil der deutschlandweiten W3NOW-Studie zu werden.

Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.