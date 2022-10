Web3: Kommen bald erste Formel-1-NFTs?

• Immer mehr große Automobilunternehmen steigen ins NFT-Geschäft ein• Offenbar plant nun auch die Formel 1 eine eigene Kollektion und verschiedene Web3-Produkte• Worauf genau sich Fans und Sammler freuen dürfen, ist noch nicht bekannt

Beliebte Modemarken wie Gucci & Co. sind teilweise schon vor über einem Jahr ins Krypto-Geschäft eingestiegen. Nun ziehen die großen Automobilunternehmen nach: t3n zufolge haben allein im April diesen Jahres mit Hyundai und McLaren gleich zwei Hersteller eigene NFT-Kollektionen angekündigt.

Jetzt scheint auch die Formel 1 dem Trend folgen zu wollen, wie der Markenanwalt Mike Kondoudis Anträgen der Formula One Licensing BV, beim United States Patent and Trademark Office (USPTO, Patent- und Markenamt), entnimmt.

Zunächst hatte die Formula One Licensing BV nach Angaben des Anwalts auf Twitter im August zwei Markenanträge gestellt, die digitale Vermögenswerte wie NFTs, verschiedene Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, virtuelle Kleidung, Sportausrüstung und Krypto-Services umfassen. Jetzt hat sie offenbar mit acht weiteren Anträgen nachgelegt und scheint auch an einem eigenen Krypto-Marktplatz und diversen Blockchain-Produkten zu arbeiten.

Formula One has filed 8 trademarks for "F1" covering:



🏁 Cryptocurrency + NFTs

🏁 NFT + Crypto marketplaces

🏁 Retail stores for virtual goods

🏁 Blockchain financial transactions

🏁 Cryptocurrency trading + mining

… and more!#NFTs #Metaverse #Cryptocurrency #Web3 #F1 pic.twitter.com/C3OYo3wSl8