NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
02.09.25 03:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
3.470,6706 CHF 27,2145 CHF 0,79%
3.701,0259 EUR 27,7221 EUR 0,75%
3.199,7326 GBP 23,1835 GBP 0,73%
639.036,9259 JPY 6.108,7809 JPY 0,97%
4.331,1269 USD 27,4255 USD 0,64%
0,0003 ETH -0,0000 ETH -0,79%
0,0003 ETH -0,0000 ETH -0,75%
0,0003 ETH -0,0000 ETH -0,73%
0,0000 ETH -0,0000 ETH -0,96%
0,0002 ETH -0,0000 ETH -0,63%
Der Quartalsbericht von NVIDIA sorgt für Bewegung an Börse und Kryptomarkt. Das bedeutet die NVIDIA-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch