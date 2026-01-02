Pepe Meme Coin steigt um knapp 70 % - Mehr Potenzial bei PepeNode

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Start ins neue Jahr verläuft für den Kryptomarkt deutlich freundlicher als viele noch vor wenigen Wochen erwartet hätten. Zwar ist der institutionelle Handel nach den Feiertagen noch zurückhaltend, doch bei Privatanlegern kehrt spürbar Zuversicht zurück. Das zeigt sich nicht nur am Bitcoin-Kurs, der erneut die Marke von 90.000 US-Dollar überschritten hat, sondern auch an zahlreichen Altcoins, die aktuell kräftig zulegen. Besonders auffällig ist dabei einmal mehr die Stärke der Meme Coins, die derzeit das Marktgeschehen dominieren.

Meme Coin Season

Ein Blick auf die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt, dass am Wochenende vor allem Meme Coins die Gewinnerlisten anführen. BONK sticht besonders hervor: Innerhalb von 24 Stunden legte der Coin um rund 40 Prozent zu und führte damit die Tagesrangliste an. Auch auf Wochensicht zeigt sich ein ähnliches Bild. Mit PEPE gehört erneut ein Meme Coin zu den stärksten Performern und verzeichnete in den vergangenen sieben Tagen ein Plus von nahezu 70 Prozent.

($PEPE Kursentwicklung in der letzten Woche – Quelle: Coinmarketcap)

Bemerkenswert ist dabei, dass PEPE längst kein Nischenprojekt mehr ist, sondern bereits eine Marktkapitalisierung im Milliardenbereich erreicht hat. Trotz der jüngsten Rallye notiert der Coin jedoch weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch. Technisch hat sich das Chartbild zuletzt klar aufgehellt, da wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert wurden. In sozialen Netzwerken mehren sich daher wieder Stimmen, die davon ausgehen, dass Meme Coins vor einer weiteren Aufwärtsphase stehen könnten. Noch deutlich mehr Potenzial sehen viele Marktteilnehmer allerdings bei kleineren Projekten wie PepeNode.

PepeNode rückt in den Fokus

Während BONK und PEPE bereits enorme Bewertungen erreicht haben, wird das Potenzial für extreme Kursvervielfachungen dort naturgemäß begrenzter. Um einen Coin mit einer Milliardenbewertung nochmals um das 100-Fache steigen zu lassen, wäre ein enormer Kapitalzufluss nötig. Genau hier setzen viele Anleger bei PepeNode an, da sich das Projekt noch in einer sehr frühen Phase befindet.

PepeNode verbindet das Meme-Coin-Narrativ mit einem spielerischen Ansatz. Im Mittelpunkt steht ein Strategiespiel, in dem Nutzer eine virtuelle Mining-Farm aufbauen, Nodes erwerben und optimieren sowie in Ranglisten aufsteigen können. Die Besonderheit: Die Belohnungen bestehen nicht nur aus einem internen Token, sondern aus bekannten Meme Coins wie PEPE oder FARTCOIN. Damit spricht das Projekt sowohl Gaming-Fans als auch Meme-Coin-Trader an.

Ein weiterer Faktor, der das Interesse verstärkt, ist der laufende Vorverkauf. Die $PEPENODE-Token sind aktuell noch nicht an Börsen gelistet, wodurch frühe Käufer die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein. Bereits über 2,5 Millionen US-Dollar wurden im Presale investiert. Das ist genug, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber noch weit entfernt von Bewertungen, bei denen das Wachstumspotenzial eingeschränkt wäre.

($PEPENODE Token-Vorverkauf – Quelle: PepeNode Website)

Das Marktumfeld spielt PepeNode zusätzlich in die Karten. Der Kryptomarkt zeigt erste Erholungszeichen, Meme Coins erleben eine neue Hochphase und das Zeitfenster bis zum Börsenlisting schließt sich. Der Vorverkauf läuft nur noch wenige Tage, danach soll der Token frei handelbar sein. In einer Phase, in der spekulative Assets wieder stärker gefragt sind, könnte ein solcher Launch für erhöhte Dynamik sorgen.

Ob sich die Hoffnungen auf eine langfristige Rallye erfüllen, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, Meme Coins haben zum Jahresbeginn erneut die Führung übernommen und mit PepeNode rückt ein Projekt in den Fokus, das von dieser Entwicklung besonders profitieren könnte.

