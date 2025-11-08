DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin88.367 -1,1%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Take Two 914508 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
KW 45: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 45: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

08.11.25 09:48 Uhr
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Vormittag am Kryptomarkt

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
82.338,7617 CHF -940,4601 CHF -1,13%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
88.367,2047 EUR -1.022,8570 EUR -1,14%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
77.692,7527 GBP -887,4062 GBP -1,13%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.697.810,6868 JPY -181.703,3283 JPY -1,14%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
102.235,9156 USD -1.183,3883 USD -1,14%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.777,1092 CHF 10,3300 CHF 0,37%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.980,4356 EUR 10,6364 EUR 0,36%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.620,4093 GBP 9,7467 GBP 0,37%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
529.453,3695 JPY 1.889,4864 JPY 0,36%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.448,1974 USD 12,3058 USD 0,36%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,8649 CHF 0,0006 CHF 0,03%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,0014 EUR 0,0003 EUR 0,02%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,7596 GBP 0,0005 GBP 0,03%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
355,5327 JPY 0,0552 JPY 0,02%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,3155 USD 0,0004 USD 0,02%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
80,1757 CHF -1,7958 CHF -2,19%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
86,0458 EUR -1,9407 EUR -2,21%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
75,6517 GBP -1,6945 GBP -2,19%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.285,4237 JPY -344,7448 JPY -2,21%
Charts|News
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
99,5501 USD -2,2452 USD -2,21%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,4677 CHF 0,0036 CHF 0,79%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,5020 EUR 0,0038 EUR 0,77%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,4413 GBP 0,0034 GBP 0,79%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
89,1698 JPY 0,6820 JPY 0,77%
Charts|News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 102.529,82 US-Dollar und damit -0,86 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 103.419,30 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,1 Prozent aufweist und bei 13,82 EUR notiert.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,29 Prozent auf 100,49 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 101,80 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,65 Prozent auf 3.458,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.435,89 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -1,26 Prozent auf 504,29 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 510,72 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 0,57 Prozent auf 2,328 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,315 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (100,80 US-Dollar) geht es um -18,20 Prozent auf 82,45 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (368,29 US-Dollar) geht es um -1,19 Prozent auf 363,90 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 5,728 US-Dollar am Vortag auf 5,559 US-Dollar nach unten (-2,94 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1444 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1429 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5763 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,5833 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2897 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0012 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0012 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0081 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0073 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com