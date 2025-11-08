So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Vormittag am Kryptomarkt

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 102.529,82 US-Dollar und damit -0,86 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 103.419,30 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,1 Prozent aufweist und bei 13,82 EUR notiert.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,29 Prozent auf 100,49 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 101,80 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,65 Prozent auf 3.458,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.435,89 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -1,26 Prozent auf 504,29 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 510,72 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 0,57 Prozent auf 2,328 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,315 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (100,80 US-Dollar) geht es um -18,20 Prozent auf 82,45 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (368,29 US-Dollar) geht es um -1,19 Prozent auf 363,90 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 5,728 US-Dollar am Vortag auf 5,559 US-Dollar nach unten (-2,94 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1444 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1429 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5763 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,5833 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2897 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0012 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0012 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0081 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0073 US-Dollar.

