Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 3,97 Prozent auf 80.790,64 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 84.128,13 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 10,97 EUR beträgt die Performance seit Auflage 18,9 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 8,05 Prozent auf 60,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 65,35 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 6,93 Prozent auf 2.514,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.702,03 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 6,20 Prozent auf 518,08 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 552,35 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 6,13 Prozent auf 1,626 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,733 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 460,25 US-Dollar am Vortag auf 479,80 US-Dollar nach oben (4,25 Prozent).

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Cardano um 7,78 Prozent auf 0,2954 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3203 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 6,71 Prozent auf 0,1787 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1916 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2871 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 6,57 Prozent auf 800,87 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 857,23 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Dogecoin um 8,02 Prozent auf 0,1064 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1157 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Solana nach. Um 8,34 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:10 auf 107,58 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 117,36 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 10,87 US-Dollar am Vortag auf 10,14 US-Dollar nach unten (6,72 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 7,01 Prozent auf 10,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,77 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 8,74 Prozent auf 1,162 US-Dollar. Gestern war Sui noch 1,273 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.