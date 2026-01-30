DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin68.230 -3,9%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

31.01.26 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Nachmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62.489,2594 CHF -2.511,5837 CHF -3,86%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68.229,5388 EUR -2.742,2984 EUR -3,86%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
59.069,1933 GBP -2.374,1236 GBP -3,86%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.515.386,1221 JPY -503.021,4841 JPY -3,86%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
80.877,4831 USD -3.250,6477 USD -3,86%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.947,2091 CHF -140,4879 CHF -6,73%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.126,0802 EUR -153,3932 EUR -6,73%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.840,6374 GBP -132,7990 GBP -6,73%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
389.988,1933 JPY -28.137,0055 JPY -6,73%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.520,1990 USD -181,8282 USD -6,73%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
83,3201 CHF -7,3587 CHF -8,12%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
90,9739 EUR -8,0347 EUR -8,12%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
78,7600 GBP -6,9560 GBP -8,12%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
16.687,3997 JPY -1.473,8065 JPY -8,12%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
107,8381 USD -9,5241 USD -8,12%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,2541 CHF -0,0845 CHF -6,32%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,3694 EUR -0,0923 EUR -6,32%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,1855 GBP -0,0799 GBP -6,32%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
251,1813 JPY -16,9324 JPY -6,32%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,6232 USD -0,1094 USD -6,32%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
618,0080 CHF -44,3193 CHF -6,69%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
674,7784 EUR -48,3904 EUR -6,69%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
584,1841 GBP -41,8937 GBP -6,69%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
123.775,0097 JPY -8.876,2897 JPY -6,69%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 3,97 Prozent auf 80.790,64 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 84.128,13 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 10,97 EUR beträgt die Performance seit Auflage 18,9 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 8,05 Prozent auf 60,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 65,35 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 6,93 Prozent auf 2.514,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.702,03 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 6,20 Prozent auf 518,08 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 552,35 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 6,13 Prozent auf 1,626 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,733 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 460,25 US-Dollar am Vortag auf 479,80 US-Dollar nach oben (4,25 Prozent).

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Cardano um 7,78 Prozent auf 0,2954 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3203 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 6,71 Prozent auf 0,1787 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,1916 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2871 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 6,57 Prozent auf 800,87 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 857,23 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Dogecoin um 8,02 Prozent auf 0,1064 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1157 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Solana nach. Um 8,34 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:10 auf 107,58 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 117,36 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 10,87 US-Dollar am Vortag auf 10,14 US-Dollar nach unten (6,72 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 7,01 Prozent auf 10,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,77 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 8,74 Prozent auf 1,162 US-Dollar. Gestern war Sui noch 1,273 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

