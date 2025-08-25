So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Entwicklung der Investition

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Tezos gewesen.

Vor 3 Jahren war ein Tezos 1,561 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6.405,87 XTZ im Depot. Die gehaltenen Tezos wären am 20.08.2025 bei einem XTZ-USD-Kurs von 0,8179 USD 5.239,57 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 47,60 Prozent gleich.

Am 16.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,4914 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 07.12.2024 bei 1,795 USD..

Redaktion finanzen.net