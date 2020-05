Mehr Informationen für Dash-Nutzer: Kooperation mit IntoTheBlock

• Strategische Kooperation von Dash und IntoTheBlock• Mehr Daten und Analysen für Nutzer• Hilfe auch für Dash

Im Rahmen dieser Kooperation hilft die Analyse-Plattformen für Kryptowährungen mittels neuer Analysen dabei, Investoren und Interessenten neue Einsichten in die Akzeptanz, Verwendbarkeit und das Wachstum von Dash (Abkürzung für Digital Cash) zu liefern. Wie aus einer Pressemitteilung der beiden Partner hervorgeht, wurden dahingehend bereits mehrere Schritte unternommen.

Mehr interessante Daten für Dash-Nutzer

Ziel der strategischen Zusammenarbeit ist es demnach, der Dash-Community einen tieferen Einblick in das Dash-Netzwerk zu ermöglichen. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80,5 % der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Dazu wird IntoTheBlock sein Angebot an Markt-Analysen für Dash erweitern.

Dank eines neu hinzugefügten IntoTheBlock-Widgets auf der Dash.org Internetseite können sich Nutzer künftig über wichtige Metriken wie beispielsweise das Gesamt- oder das Durchschnittsvolumen, die Korrelation mit dem Bitcoin-Markt und vieles weitere informieren. Noch mehr Daten können Nutzer erhalten, wenn sie sich bei IntoTheBlock anmelden.

Zusätzlich wird IntoTheBlock von nun an jeden Monat auf dem offiziellen Dash YouTube-Kanal ein Analyse-Video zur finanziellen Lage der Kryptowährung veröffentlichen. Hierbei werden die Daten und Metriken der Plattform von einem IntoTheBlock-Team analysiert.

Hilfe für Dash

Wie Ryan Taylor, CEO der Dash Core Group, erklärte, verhilft IntoTheBlock zudem auch jenen Teams, die daran arbeiten die Akzeptanz von Dash voranzutreiben, zu einem besseren Verständnis, wie Dash verwendet wird und in welchen Bereichen Wachstum stattfindet. Dazu hat IntoTheBlock für die Dash Core Group eine maßgeschneiderte Plattform geschaffen, die dazu dienen soll das Nutzerverhalten, den Adoptionsfortschritt, die Effizienz einzelner Aktivitäten und Strategien zum Erreichen des Projektziels sowie Produktverbesserungen zu analysieren.

Nutzung von IntoTheBlock-Tools nimmt zu

IntoTheBlock unterstützt auch zahlreiche andere Kryptowährungen und liefert Nutzern eine Vielzahl an Signalen. Diese Metriken beinhalten Finanzdaten, Netzwerke, soziale Medien und mehr.

Die Plattform will die Nutzung ihrer Tools voranbringen und führt dazu bereits Gespräche mit weiteren potentiellen Partnern. So wurde zuletzt eine Zusammenarbeit mit Bitcoin.com angekündigt.

