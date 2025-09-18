DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow45.965 +0,5%Nas22.237 -0,4%Bitcoin97.785 -0,6%Euro1,1851 -0,1%Öl68,27 -0,3%Gold3.686 -0,1%
USDT-Anlage im Blick

Tether: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

17.09.25 19:43 Uhr
Bei einem frühen Tether-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Tether kostete am 16.09.2020 1,004 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9.957,81 USDT. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.962,10 USD, da Tether am 16.09.2025 1,000 USD wert war. Damit wäre das Investment um 0,38 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9978 USD und wurde am 01.01.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tether am 06.12.2024 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com