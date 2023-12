Krypto-Projekte schalten im Dezember Token frei - dYdX und Optimism machen heute den Anfang

Token-Unlocks

Im Dezember kommen Krypto-Token im Gesamtwert von einer Dreiviertel Milliarde US-Dollar auf den Markt. Kommt es dann zu Verwerfungen am Markt?

• Token-Unlocks im Dezember

• DYDX im Wert von 490 Millionen US-Dollar kommen auf den Markt

• Mögliche Verwerfungen bei steigendem Angebot



Am heutigen Freitag gerät der Kryptomarkt in Bewegung: Auf der Handelsplattform und Layer-1-Blockchain dYdX werden 150 Millionen bislang gesperrte DYDX-Token für Gründer, Investoren und andere Projektbeteiligte freigegeben. Crunchbase zufolge werden frühe Investoren einen Großteil der freigeschalteten Token erhalten. Die Token haben einen Gesamtwert von 490 Millionen US-Dollar, durch die Freigabe steigt das Angebot von DYDX-Token um 80 Prozent.

Sperrfrist war bereits verlängert worden

Ursprünglich hätte die Sperrfrist bereits im Januar enden sollen, dYdX hatte die Freischaltung der Token aber um rund ein Jahr verzögert.

??Token Unlock Update??



dYdX Trading Inc., dYdX Foundation and certain parties to the Warrants to Purchase Tokens signed an amendment to, among other things, postpone the initial release date applicable to investor $DYDX tokens to Dec 1, 2023



Blog: https://t.co/froqUPL3ay



?????? - dYdX Foundation ?? (@dydxfoundation) January 25, 2023

Diese Entscheidung hatte den Preis für die DYDX-Token im Januar deutlich anspringen lassen, wohl auch, weil die akute Gefahr, dass Projektverantwortliche und Investoren einen Teil ihrer Token zu Geld machen könnten, zunächst gebannt war.

Verkaufen frühere Investoren ihre Anteile?

Diese Gefahr besteht nun nach der heutigen Freigabe abermals, denn mit mehr verfügbaren Token steigt das Angebot, während sich auf Nachfrageseite wenig ändert. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich DYDX in den letzten drei Monaten um knapp 44 Prozent verteuert hat, während seit Januar sogar ein sattes Preisplus von 207 Prozent zu Buche schlägt, steht zu befürchten, dass Investoren einen Teil ihrer Einlagen zu Geld machen und Gewinne mitnehmen. Blockworks zufolge dürfte ein Token-Verkauf aber nicht die profitabelste Strategie für Token-Inhaber sein, weil Inhaber DYDX für USDC-Belohnungen staken können. Hinzu komme, dass ein Massenverkauf wenig wahrscheinlich sei angesichts der Tatsache, dass DYDX derzeit nicht an zentralisierten Börsen gehandelt wird. Der Vermögenswert ist an Osmosis notiert, einer dezentralen Börse im Cosmos-Ökosystem. Experten schätzen das Risiko für große Verwerfungen daher als gering ein.

Weitere Token-Unlocks im Dezember

Neben dYdX werden im Dezember noch andere Blockchain-Projekte Token freischalten, nachdem Optimism bereits am Donnerstag 32,21 Millionen Token im Wert von rund 58 Millionen US-Dollar von ihrer Sperrfrist befreit hatte. Das Netzwerk 1inch hat ebenfalls am heutigen Freitag 98,74 Millionen Token im Wert von rund 34 Millionen US-Dollar unlocked, wie TokenUnlocks zu entnehmen ist. Im Dezember folgen dann noch Aptos mit 24,84 Millionen Token am 12. Dezember und ApeCoin: 15,16 Millionen Token werden hier am 16. Dezember freigeschaltet.



Redaktion finanzen.net