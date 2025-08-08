DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin100.166 ±-0,0%Euro1,1637 ±0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
TON-Anlage im Blick

Toncoin: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

09.08.25 19:43 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Toncoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
3,4231 USD 0,0841 USD 2,52%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 6,602 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.514,75 TON im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.057,65 USD, da sich der Wert von Toncoin am 08.08.2025 auf 3,339 USD belief. Damit wäre das Investment um 49,42 Prozent gesunken.

Am 10.03.2025 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,538 USD. Am 18.08.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,914 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com