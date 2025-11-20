DAX23.308 +0,6%Est505.578 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,2%Nas22.426 -0,6%Bitcoin76.172 -3,8%Euro1,1535 ±-0,0%Öl63,33 -0,5%Gold4.044 -0,8%
Vor US-Daten

Darum stabilisiert sich der Euro zum US-Dollar

20.11.25 17:17 Uhr
Der Euro hat sich nach den Verlusten zur Wochenmitte stabilisiert.

Am Donnerstagnachmittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1524 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA stützten den Eurokurs etwas. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1514 (Mittwoch: 1,1583) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8685 (0,8633) Euro.

Der erste Arbeitsmarktbericht der US-Regierung nach dem Ende der Teilschließung von Behörden (Shutdown) zeigte zwar einen unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote stieg allerdings um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Herbst 2021.

Angesichts der Auswirkungen des Shutdowns wollten Analysten die Bedeutung der Jobdaten nicht überbewerten. "Wir gehen davon aus, dass die Schätzung der Beschäftigungszahlen für September die Stärke der Arbeitskräftenachfrage deutlich überschätzt", sagte Samuel Tombs, Chefvolkswirt USA beim Analysehaus Pantheon Macroeconomics.

Das Fazit von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, lautete: "Besser eine Zahl als gar keine Zahl." Die Daten lieferten lediglich weitere Indikationen zum aktuellen Zustand am US-Jobmarkt.

Laut dem Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater, wird die Entscheidung für die ursprünglich angedachte Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed am 10. Dezember durch die aktuellen Arbeitsmarktdaten nicht einfacher. Und geldpolitisch bedeutsame Daten würden bis zu diesem Termin vermutlich nicht mehr veröffentlicht. Es gelte daher, in den kommenden Tagen die Einschätzungen der Fed-Mitglieder zu diesem Arbeitsmarktbericht zu verfolgen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88150 (0,88270) britische Pfund, 181,47 (180,85) japanische Yen und 0,9294 (0,9284) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.083 Dollar. Das waren etwa 5 Dollar mehr als am Mittwoch.

/la/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

