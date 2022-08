Weg ins Metaverse? Disney holt sich Polygon in sein Accelerator-Programm

• Disney ernennt Polygon zum Partner in seinem Accelerator-Programm• Polygon einer von sechs Teilnehmern• Disney stößt die Tür zu Web3 weiter auf

"Der Erfolg geht weiter! @0xPolygon wurde zu Disneys prestigeträchtigem Accelerator-Programm eingeladen. Wir sind die einzige Blockchain, die ausgewählt wurde. Das spricht Bände über die Arbeit, die hier geleistet wird, und darüber, wohin wir uns als Unternehmen entwickeln werden" verkündete Polygon-CEO Ryan Watt via Twitter. "Es macht Spaß, das Unmögliche zu tun", beendete er seinen Tweet mit einem Disney-Zitat.



We were the only blockchain selected.



It speaks volumes to the work being done here, and where we’re going as a company.



"It's kind of fun to do the impossible." - Walt Disney https://t.co/grpPIFz5Tg pic.twitter.com/2NOedF5pUE - Ryan Wyatt (@Fwiz) July 13, 2022

Elitärer Kreis

Disneys Accelerator-Programm, das nach Angaben des US-Unternehmens ins Leben gerufen wurde, um das Wachstum innovativer Unternehmen aus der ganzen Welt zu beschleunigen, hat in diesem Jahr den Fokus auf "den Aufbau der Zukunft immersiver Erlebnisse und auf Technologien wie Augmented Reality (AR), nicht fungible Token (NFTs) und Charaktere mit künstlicher Intelligenz (KI)", heißt es in einer Pressemittelung des Entertainment-Riesen.

Nur sechs Teilnehmer wurden für 2022 akzeptiert: Flickplay, eine Web3-Anwendung, mit der User Videos durch NFTs freischalten und erstellen können, Inworld, eine Entwicklerplattform zum Erstellen von KI-gestützten virtuellen Charakteren für Metaverse, Spiele oder andere virtuelle Welten, und Lockerverse, eine Web3-Plattform. Daneben gehören noch Obsess, eine E-Commerce-Plattform, auf der virtuelle 3D-Geschäfte erstellt werden können, und Red 6, ein AR-Unternehmen, zum ausgesuchten Kreis des Disney Accelerator-Programms. Und eben Polygon, das einzige Blockchain-Unternehmen in der diesjährigen Disney-Auswahl, das mit Polygon auch einen eigenen Altcoin am Start hat.

Alle sechs Unternehmen bekommen von Disney einen eigenen Executive-Mentor an die Seite gestellt und erhalten zudem Unterstützung durch das Disney Senior Leadership Team. "Das Disney Accelerator-Programm endet mit einem Demo Day im Herbst auf dem Gelände der Walt Disney Studios in Burbank, Kalifornien", heißt es in der offiziellen Disney-Mitteilung.

Stößt Disney ins Metaverse vor?

Disney hat in jüngster Zeit seine Web3-Ambitionen verstärkt und zunehmend seine Fühler nach dem Metaverse ausgestreckt. So brachte der Entertainment-Riese im vergangenen Jahr unter dem Motto "Goldene Momente" eine NFT-Kollektion auf den Markt. Vor einigen Monaten hatte Disney zudem in einer Stellenausschreibung einen Business Development Manager mit Fokus auf digitale Erlebnisse und NFT gesucht.

"Seit fast einem Jahrhundert steht Disney an vorderster Front bei der Nutzung von Technologie, um die Unterhaltungserlebnisse der Zukunft zu schaffen", sagte Bonnie Rosen, General Manager des Disney Accelerator-Programms. "Disney Accelerator ist begeistert, Teil dieses Vermächtnisses zu sein, und mit unserer neuesten Unternehmensklasse freuen wir uns darauf, unser Engagement für Innovation weiter auszubauen und dem Disney-Publikum und den Gästen in den nächsten 100 Jahren weiterhin magische Erlebnisse zu bieten."



Redaktion finanzen.net

