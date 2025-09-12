Wie viel Verlust eine Investition in Hedera von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wertentwicklung im Fokus

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Hedera Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde Hedera bei 0,3908 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25.587,10 Hedera. Die Investition hätte nun einen Wert von 6.284,44 USD, da Hedera am 12.09.2025 0,2456 USD wert war. Aus 10.000 USD wurden somit 6.284,44 USD, was einer negativen Performance von 37,16 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,042446 USD und wurde am 04.11.2024 erreicht. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net