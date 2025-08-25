DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.181 -1,5%Euro1,1721 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Wie viel Wert mit einer Investition in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

23.08.25 19:43 Uhr
So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Toncoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
3,3719 USD -0,0498 USD -1,45%
Charts|News

Am 22.08.2024 lag der Kurs von Toncoin bei 6,502 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 153,81 Toncoin. Da sich der Wert von Toncoin am 22.08.2025 auf 3,422 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 526,28 USD wert. Mit einer Performance von -47,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 10.03.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,538 USD. Bei 6,899 USD erreichte der Coin am 04.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com