Winklevoss-Zwillinge bullish: Bitcoin-Kurs könnte auf 1 Million US-Dollar steigen
25.09.25 03:28 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
89.626,9105 CHF -478,7991 CHF -0,53%
96.007,0327 EUR -526,1904 EUR -0,55%
83.825,1698 GBP -454,2700 GBP -0,54%
16.773.446,5853 JPY -92.639,7236 JPY -0,55%
112.744,9176 USD -633,1050 USD -0,56%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,52%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,54%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,50%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,64%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,56%
Die Winklevoss-Zwillinge sehen Bitcoin langfristig auf eine Million US-Dollar steigen. Auch andere Experten rechnen mit weiterem Aufwärtspotenzial für die Kryptowährung.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch