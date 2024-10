Digitalisierung

Schneller bezahlen, weniger Wartezeit: Mit Shop & Go macht IKEA den Einkauf in den Filialen noch unkomplizierter. Durch einfaches Scannen und Bezahlen per App können Kunden ihre Einkäufe flexibel und zeitsparend abwickeln. Ein smartes Feature, das den Shopping-Alltag erleichtert.

Was ist Shop & Go?

IKEA hat mit Shop & Go ein neues Bezahlverfahren eingeführt, das den Einkauf im Geschäft schneller und unkomplizierter machen soll. Kunden können dabei die Produkte, die sie kaufen möchten, selbst scannen und direkt per Smartphone bezahlen. Damit entfällt der Gang zur herkömmlichen Kasse. Das System wurde laut IKEA entwickelt, um Wartezeiten zu verkürzen und den Bezahlvorgang effizienter zu gestalten, was besonders in größeren Filialen mit hohem Kundenaufkommen von Vorteil sein kann.

Die Nutzung ist simpel: Kunden scannen die Artikel mit ihrem Smartphone, während sie durch das Geschäft gehen. Über die IKEA-App wird die Zahlung abgeschlossen, wodurch der Besuch an der Kasse überflüssig wird. Zum Schluss gibt es Kontrollstationen, an denen der Einkauf stichprobenartig überprüft wird. Dieses System soll den Einkaufsprozess vereinfachen und sowohl für IKEA als auch für die Kunden einen Mehrwert schaffen.

Wie funktioniert das System?

Um Shop & Go zu nutzen, benötigt der Kunde die IKEA-App. In dieser können die Produkte beim Einkaufen gescannt und die Bezahlung abgeschlossen werden. Die App bietet verschiedene Zahlungsmethoden an, darunter Kreditkarten und andere mobile Zahlungsoptionen. Sobald der Einkauf beendet ist, wird der Bezahlvorgang durch die App abgewickelt, was den gesamten Prozess beschleunigen kann. Auch das Verlassen des Geschäfts wird durch spezielle Stationen geregelt, an denen die gescannten Produkte überprüft werden.

Für IKEA ist dieses System Teil eines umfassenderen Trends hin zu mehr Selbstbedienung und Automatisierung im Einzelhandel. Viele Kunden schätzen die Möglichkeit, den Einkauf in ihrem eigenen Tempo abzuwickeln und dabei die Bezahlung selbst in die Hand zu nehmen, wie ein Beitrag von Payment Expert verrät. Für das Unternehmen bedeutet dies eine Entlastung an den Kassen und möglicherweise weniger Personalaufwand.

Vorteile und mögliche Herausforderungen

Für Kunden bietet Shop & Go vor allem den Vorteil der Zeitersparnis. Besonders zu Stoßzeiten, wenn die Kassen stark frequentiert sind, kann das neue System den Einkauf deutlich beschleunigen. Kunden, die technikaffin sind, könnten die Möglichkeit begrüßen, den gesamten Einkaufs- und Bezahlvorgang über ihr Smartphone zu steuern, so ein Beitrag von PYMTNS. Gleichzeitig bleibt die Herausforderung, dass nicht alle Kunden diese Technologie sofort annehmen werden. Besonders für ältere oder weniger technikversierte Kunden könnte die Einführung von Shop & Go eine Umstellung darstellen.

Ein weiteres potenzielles Hindernis ist die Notwendigkeit, dass Kunden sich auf eine mobile App verlassen müssen. Dies setzt voraus, dass das Smartphone während des gesamten Einkaufs betriebsbereit ist, was bei technischen Problemen oder einem leeren Akku zu Verzögerungen führen kann, wie es weiter heißt. Zudem stellt sich die Frage nach der stichprobenartigen Überprüfung und wie effizient diese im Vergleich zu herkömmlichen Kassensystemen ist.

Technologische Hintergründe und Zukunftsperspektiven

Shop & Go basiert auf einer Zusammenarbeit zwischen IKEA und Adyen, einem Anbieter für Zahlungsdienste, der das technologische Fundament für das System liefert, so Payment Expert weiter. Adyen stellt sicher, dass sowohl Online- als auch In-Store-Zahlungen nahtlos verarbeitet werden können. Diese Technologie ermöglicht es IKEA, verschiedene Zahlungsmethoden zu integrieren und gleichzeitig die Sicherheit der Transaktionen zu gewährleisten. Für IKEA bedeutet dies nicht nur eine Vereinfachung des Bezahlvorgangs, sondern auch wertvolle Einblicke in das Einkaufsverhalten der Kunden.

Langfristig könnte sich dieses System als Standard im Einzelhandel etablieren. IKEA verfolgt bereits seit Jahren eine Strategie der Digitalisierung , und Shop & Go passt in diese Entwicklung, wie es schließlich heißt. Die Erwartungen an die Technologie sind hoch, aber es wird sich zeigen, wie gut das System von der breiten Masse der Kunden angenommen wird.

D. Maier / Redaktion finanzen.net