IAA 2025: Das sind die günstigsten Elektroautos der Messe

16.09.25 03:18 Uhr

Elektromobilität rückt zunehmend in den Alltag vieler Menschen. Auf der IAA Mobility 2025 in München präsentierten Hersteller eine Reihe neuer Elektroautos, die besonders mit attraktiven Preisen auffielen. Im folgenden Ranking werden die günstigsten Modelle vorgestellt.

Die IAA Mobility 2025 in München zeigte einmal mehr, wie stark sich die Automobilindustrie im Wandel befindet. Während in den vergangenen Jahren vor allem Premium-Elektroautos im Mittelpunkt standen, rückten nun erschwinglichere Modelle in den Fokus. Der Grund: Damit die Elektromobilität in der Breite ankommt, müssen Fahrzeuge nicht nur technisch überzeugen, sondern auch für eine breite Käuferschicht bezahlbar sein. Angesichts hoher Lebenshaltungskosten, unsicherer Förderungen und wachsender Konkurrenz aus China steigt die Nachfrage nach günstigeren E-Autos deutlich. Hersteller aus Europa, Asien und insbesondere China präsentierten deshalb auf der IAA kompakte Stromer und machen damit den Markt so spannend wie nie zuvor. Redaktion finanzen.net Die günstigsten E-Autos der IAA Platz 7: Das Ranking Elektromobilität hat sich längst als fester Bestandteil modernen Mobilität etabliert. Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA), die vom 9. bis 14. September 2025 in München stattfand, zeigten zahlreiche Hersteller ihre neuesten Elektrofahrzeuge. Im folgenden Überblick finden sich die preisgünstigsten Modelle. Alle Preisangaben beziehen sich auf die Basisversion, sofern nicht anders vermerkt. Manche Preise ergeben sich aus Vorankündigungen oder Schätzungen, da noch nicht alle Hersteller offizielle Listenpreise veröffentlicht haben. Stand der Daten ist der 15. September 2025. Quelle: IAA, Bild: Summit Art Creations / Shutterstock.com Platz 6: Kia EV2 Den Auftakt des Rankings macht der Kia EV2, welcher bislang als Konzeptstudie vorgestellt wurde und noch nicht in Serie erhältlich ist. Der kompakte SUV ist vor allem auf den urbanen Alltag zugeschnitten und zeichnet sich durch Besonderheiten wie hinten angeschlagene Türen aus. Geplant sind zudem Over-the-Air-Softwareupdates sowie die Möglichkeit, externe Geräte direkt über das Fahrzeug zu betreiben. Der Einstiegspreis dürfte bei rund 30.000 Euro liegen, ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Quelle: IAA, Bild: Rob Hainer / Shutterstock.com Platz 5: Leapmotor Lafa 5 Auf Platz fünf des Rankings befindet sich der Leapmotor B05, in China auch als Lafa 5 bekannt. Der kompakte Fünftürer im C-Segment soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 auf den europäischen Markt kommen. Offizielle Preisangaben liegen noch nicht vor, geschätzt wird jedoch ein Einstiegspreis unter 30.000 Euro. Zur Auswahl stehen Batterien mit 52,6 kWh und 67,1 kWh. Quelle: IAA, Bild: scotomania / Shutterstock.com Platz 4: Nio Firefly Bereits im Herbst 2025 soll der kompakte City-Stromer von Nio Firefly, einer Submarke des chinesischen Herstellers Nio, auf dem europäischen Markt erscheinen. Ausgestattet mit einem 105 kW Elektromotor und einer Reichweite von rund 420 Kilometern, wird der Firefly voraussichtlich ab rund 30.000 Euro erhältlich sein und belegt damit Platz vier im Ranking. Quelle: IAA, Bild: Andy Feng / Shutterstock.com Platz 3: Skoda Epiq Auf Platz drei des Rankings steht der Skoda Epiq, laut Hersteller ein "batterieelektrischer Crossover-Cityflitzer". Als kleinstes Elektro-Modell der Volkswagen-Tochter soll er mit zwei verschiedenen Batteriegrößen erhältlich sein und eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern ermöglichen. Der Einstiegspreis für die Basisversion liegt bei rund 25.000 Euro. Quelle: IAA, Bild: czjonyyy / Shutterstock.com Platz 2: VW ID.Polo Auf dem zweiten Platz des Rankings rangiert der ID.Polo des Volkswagen-Konzerns, ein kompakter Fünftürer im C-Segment, der im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen soll. Käufer können zwischen zwei Varianten (Basisversion und Topmodell) wählen, die sich in Batteriegröße, Leistung und Reichweite unterscheiden. Schon ab rund 25.000 Euro bietet der ID.Polo damit einen erschwinglichen Einstieg in die Welt der Elektromobilität. Quelle: IAA, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com Platz 1: BYD Dolphin Surf Den Spitzenplatz im Ranking sichert sich der BYD Dlophin Surf. Der kompakte City-Stromer überzeugt mit 115 kW Leistung und der robusten Blade-Batterie von BYD, die Reichweiten von bis zu 507 Kilometern erlaubt. Bereits ab 22.990 Euro macht der Dolphin Surf den Einstieg in die Elektromobilität nicht nur attraktiv, sondern stellt einen echten Konkurrenten für deutsche Hersteller dar. Quelle: IAA, Bild: Oasishifi / Shutterstock.com

