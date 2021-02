Das Münchener Startup Air Up sammelt 20 Millionen Euro ein

Air Up feiert großen Erfolg

Das revolutionäre Startup Air Up, welches bereits den aus "Die Höhle der Löwen" bekannten Frank Thelen als Investor gewinnen konnte, sammelte nun bei einer Serie-A Finanzierungsrunde weitere 20 Millionen Euro ein.

Bei Air Up handelt es sich um eine Trinkflasche der besonderen Art, sie verwandelt herkömmliches Wasser in Getränke mit Geschmacksrichtungen jeglicher Art, ohne das Wasser mit künstlichen Zusätzen zu versehen. Der Geschmack kommt einzig über den am Flaschenkopf platzierten Duft-Pod.

Dieser Duft-Pod gibt beim Saugen an der Flasche das entsprechende Aroma frei, wodurch dem Geruchssinn - welcher zu großen Teilen für das Schmecken verantwortlich ist - vorgegaukelt wird, man trinke kein Wasser, sondern etwas Geschmackvolleres.

Bisher stehen unter anderem die Geschmacksrichtungen Apfel, Pfirsich, Orange-Maracuja, Limette und Zitrone-Hopfen zur Verfügung, welche im Dreierpack für 7,95 Euro erworben werden können. Die Flasche kann in einem Bundle mit fünf Duft-Pods für 35 Euro erworben werden.

Auf Messe entdeckt

Die Idee kam den Air Up-Gründern Tim Jäger und Lena Jüngst bei Recherchearbeiten für ihre Bachelorarbeit an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Später stiegen der Experte für Lebensmitteltechnologie Fabian Schlang und die Betriebswirtschaftler Simon Nüesch und Jannis Koppitz in das Startup ein.

2019 stellte das Gründerteam die Idee auf einer Startup-Messe vor, wo sie auf einen Kollegen von Frank Thelen stießen, welcher diesen für Air Up als Investoren gewinnen konnte. Thelen holte zusätzlich Ralf Dümmel ins Boot, um die Produktion der Flaschen besser anzukurbeln zu können.

Seither sind die Flaschen bei vielen Händlern sehr begehrt und sind unter anderem im Sortiment von Aldi Süd, Amazon und Rossmann zu finden.

PepsiCo ist neuer Großinvestor

Die Nachfrage nach den Duft-Pods überstieg 2020 allerdings die Produktionskapazitäten des Startups, weshalb weitere Gelder benötigt wurden. Dieses Geld kommt nun zum Großteil von PepsiCo, der amerikanische Konzern investiert insgesamt 18 Millionen Euro in das 2018 gegründete Münchner Startup.

Gegenüber Munich-Startup.de berichtet Thelen optimistisch über die Zukunft von Air Up: "Die Geschäftszahlen aus dem letzten Jahr sprechen für sich und sind der Beweis dafür, dass in Air Up viel Zukunftspotenzial steckt."

Das neu gewonnene Kapital soll nun bei der Expansion ins europäische Ausland helfen und die Weiterentwicklung der Flasche vorantreiben.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

