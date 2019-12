Ölpreise vor Opec-Beschlüssen kaum verändert

Heute im Fokus

Hang Seng im Plus -- Carl Zeiss Meditec mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg -- Weltgrößter Börsengang: Aramco teilt Ausgabepreis mit -- Commerzbank will M-Bank bis Ende 2020 verkauft haben

Bristol-Myers Squibb erhöht Dividende. Uber: Fast 6.000 sexuelle Übergriffe während Fahrten in den USA. Roche-Großaktionärsgruppe nimmt neue Mitglieder auf. Amazons Rabattschlacht: Was am Cyber Monday in Deutschland am meisten gekauft wurde. Strafzinsen kommen - diese Optionen haben Sparer jetzt.