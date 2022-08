Darum legen die Ölpreise etwas zu

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Damit haben sie eine Aufwärtsbewegung fortgesetzt, die bereits am Vortag begonnen hatte. Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen des saudi-arabischen Energieministers Abdulaziz bin Salman, der eine mögliche Verringerung der Ölförderung durch das Ölkartell Opec+ angedeutet hatte und damit jüngste Kursverluste bei den Ölpreisen stoppte.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96,96 US-Dollar. Das waren 48 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 55 Cent auf 90,91 Dollar.

Die Preise am Ölmarkt spiegelten nicht die zugrunde liegenden Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage wider, sagte der saudische Minister am Montag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Das könnte den Ölverbund Opec+ veranlassen, die Förderung zu drosseln.

Zuletzt waren die Ölpreise mit einer konjunkturellen Abkühlung in führenden Industriestaaten unter Druck geraten. Vor allem in China hat die Wirtschaft unter anderem wegen harter Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie an Schwung verloren, was die Nachfrage der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach Rohöl bremst.

