Goldpreis setzt Rekordrally vor US-Notenbank-Sitzung fort

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat vor der mit Spannung erwarten Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend weiter zugelegt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg am Dienstag im frühen Handel bis auf etwas mehr als 3.869 Dollar und erreichte damit ein weiteres Rekordhoch. Zuletzt kostete die Feinunze mit 3.862 nur etwas weniger. Der Goldpreis war erst am Montag wegen der am Mittwoch erwarteten Zinssenkung auf einen neuen Höchststand geklettert.

Niedrigere Zinsen können bei Anlegern die Nachfrage nach anderen Vermögenswerten steigen lassen, weil mit vergleichsweise sicheren Anlagen wie Anleihen dann weniger Rendite zu erwarten ist. Gold wirft an sich keine Zinsen ab, dieser Nachteil gegenüber Festverzinslichen schrumpft tendenziell aber mit geringeren Zinsen. Gold hat ohnehin wegen der Unsicherheit in der Weltwirtschaft seit geraumer Zeit einen Lauf, das Edelmetall gilt auch als "Krisenwährung".

Seit einigen Wochen trüben sich die Konjunkturdaten aus den USA merklich ein. Es gilt daher am Markt als sicher, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

Gold gehört in diesem Jahr zu einer der gefragtesten Anlagen. Seit Ende 2024 legte der Preis um rund 40 Prozent zu. Zum Vergleich: Der Bitcoin verteuerte sich im gleichen Zeitraum um lediglich rund ein Viertel und der Dax zog um rund ein Fünftel an./zb/stk