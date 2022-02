Goldpreis: Ausgebremst durch hohe US-Renditen

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Weil der Russland/Ukraine-Konflikt und die daraus resultierende Kriegsgefahr weiterhin am Schwelen ist, hält sich das gelbe Edelmetall relativ komfortabel über der Marke von 1.800 Dollar. Da an den Finanzmärkten 2022 fünf bis sechs US-Leitzinserhöhungen für möglich gehalten werden, dürften anhaltende Zinssorgen den Goldpreis weiterhin ausbremsen. Nachvollziehbar wäre ein schwacher Goldpreis aber nur im Falle positiver Realzinsen, aber danach sieht es derzeit wahrlich nicht aus. Am Donnerstag steht nämlich die Bekanntgabe der US-Inflation für Januar an. Und die dürfte nach Analystenschätzungen bei 7,3 Prozent p.a. liegen und somit die zehnjährige US- Rendite von aktuell 1,95 Prozent p.a. deutlich übertreffen. Das heißt: Vermögen in Form von Bargeld, Tagesgeld, Termingeld und Staatsanleihen wird auch in Zukunft systematisch entwertet.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 0,30 auf 1.821,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stabil nach Siebenjahreshoch

Im Vorfeld der heutigen Atomgespräche mit dem Iran weist der fossile Energieträger im frühen Dienstagshandel eine stabile Tendenz auf. Grundsätzlich bleibt die aktuelle Versorgungslage an den Ölmärkten aber weiterhin angespannt, was sich an der jüngsten Preiserhöhung Saudi-Arabiens, der geopolitischen Risiken in der Ostukraine und dem unerwarteten Ausfall einer US-Ölraffinerie ablesen lässt. Nach US-Börsenschluss dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen. Dessen Tendenz könnte dann den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,13 auf 91,45 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,06 auf 92,75 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, optimarc / Shutterstock.com