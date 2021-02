Goldpreis: Bitcoin derzeit gefragter als Gold

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Auch die Kapitalzuflüsse in Papiergold bzw. Papier-Bitcoins sprechen eine eindeutige Sprache. Laut World Gold Council haben sich zum Beispiel die Zuflüsse in physisch besicherte Gold-ETFs im Januar auf 13,8 Tonnen verlangsamt, nachdem im vergangenen Jahr noch über 877 Tonnen registriert wurden. Im Markt für Bitcoins haben ETF-ähnliche Wertpapiere Januar-Zuflüsse in Höhe von 71.670 Bitcoins verzeichnet, was einem aktuellen Marktwert von über drei Milliarden Dollar entspricht. Der heutige Handelstag dürfte aufgrund der Feiertage in den USA und China relativ umsatzarm ausfallen. Ob er auch schwankungsarm verlaufen wird, muss sich erst noch zeigen.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 1,30 auf 1.824,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: 13-Monatshoch zum Wochenstart

Wachsende Spannungen im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen haben den Ölpreis in deutlich höhere Regionen getrieben, nachdem Saudi-Arabien einen Drohnenangriff der vom Iran unterstützten Rebellen verhindert hat. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies indes bei der Zahl der Öl-Bohranlagen (USA) ein Plus von 299 auf 306 aus, was den Ölpreis normalerweise eher belasten würde.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,38 auf 60,85 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,20 auf 63,63 Dollar anzog.





