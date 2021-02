Goldpreis: Charttechnische Ampeln auf "Gelb" gesprungen

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Zuletzt wurde nämlich die im Bereich von 1.851 Dollar verlaufende langfristige 200-Tage-Linie unterschritten, was in der Chartlehre als Verkaufssignal gilt. Wichtig zu wissen: In den vergangenen drei Monaten erwiesen sich diese Signale stets als "Bärenfalle". Fundamentale Faktoren sprechen derzeit eher für ein Goldinvestment. Diverse Konjunkturindikatoren dürften am Nachmittag nun für erhöhte Aufmerksamkeit an den Goldmärkten sorgen. Jenseits des Atlantiks stehen zum Beispiel mehrere US-Einkaufsmanagerindizes (ab 15.45 Uhr) und der ADP-Monatsbericht (14.15 Uhr) zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Stellen um 49.000 erhöht haben, nachdem in der Vorwoche noch ein Minus in Höhe von 123.000 gemeldet worden war.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 5,40 auf 1.838,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Erholungstendenz dank API

Obwohl die am Morgen gemeldeten chinesischen Einkaufsmanagerindizes schwächer als erwartet ausgefallen waren, kann der Ölpreis seine leichten Gewinne verteidigen. Für anhaltend gute Laune sorgte nämlich der am Vorabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute. Dieser wies ein unerwartetes Lagerminus in Höhe von 4,3 Millionen Barrel aus. Analystenprognosen waren im Durchschnitt von einem Anstieg um 446.000 Barrel ausgegangen. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,21 auf 54,97 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 57,72 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Eric Chiang/123rf, Worldpics / Shutterstock.com