Goldpreis: Comeback über die Marke von 1.800 Dollar

Auf Jahressicht haben sich die Konsumentenpreise in den USA um 5,3 Prozent verteuert. Die Kerninflation lag bei 4,0 Prozent p.a. und damit sogar niedriger als erwartet. Ausgebremst wird der traditionelle Inflationsschutz aber nach wie vor durch den Umstand, dass die US-Notenbank Fed ihre Anleihekäufe noch in diesem Jahr zurückfahren könnte. Derzeit erwirbt sie Monat für Monat Wertpapiere im Volumen von 120 Milliarden Dollar. Neue Erkenntnisse über die weitere US- Geldpolitik erhoffen sich die Investoren von der zweitägigen Fed-Sitzung in der kommenden Woche. Am Mittwochabend dürften die Zinsentscheidung und die anschließende Pressekonferenz für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit sorgen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,40 auf 1.804,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Bergfahrt geht weiter

Weil der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute einen stärker als erwarteten Lagerrückgang in Höhe von 5,4 Millionen Barrel ausgewiesen hat, tendierte der Ölpreis erneut bergauf. Weitere Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die Ölreserven um 1,53 Millionen Barrel und die gelagerten Benzinmengen um 7,22 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,53 auf 70,99 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,56 auf 74,16 Dollar anzog.





