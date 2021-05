Goldpreis: Dollar und Zinsen generieren leichten Gegenwind

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Notenbanker betonen zwar stets, dass die aktuelle Inflationstendenz ein temporäres Problem sei, an den Finanzmärkten wird dies aber verstärkt angezweifelt. Mit dem Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter und aktuellen Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal (beide 14.30 Uhr) wäre für erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt. Am morgigen Freitag folgen dann noch die April-Zahlen zum Persönliche-Konsumausgaben-Index. Dann könnte das Thema Inflation bzw. US- Geldpolitik wieder "hochkochen". Steigende Zinsen wären für den Goldpreis allerdings nur dann schädlich, wenn nachlassende Inflationsraten zu positiven Realzinsen (inflationsbereinigte Renditen ) führen würden. Danach sieht es derzeit allerdings eher nicht aus.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,40 auf 1.899,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Diskussionen um iranisches Öl

Obwohl der am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde Energy Information Administration gemeldete Lagerrückgang mit über drei Millionen Barrel höher als erwartet ausgefallen war und selbiges auch auf die gelagerten Benzin- bzw. Destillatemengen zutraf, konnte der fossile Energieträger davon nicht profitieren. Aktuell halten sich positive Faktoren wie die starke Nachfrage in China und den USA sowie die negativen Einflüsse aufgrund der Corona-Lage in Indien und einer potenziell möglichen Rückkehr iranischen Rohöls an die Weltmärkte in etwa die Waage.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,26 auf 65,95 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,31 auf 68,42 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sashkin / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com