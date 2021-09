Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Statements

Die US-Notenbank wird um 20.00 Uhr ihre Zinsentscheidung veröffentlichen und um 20.30 Uhr diesbezüglich eine Pressekonferenz abhalten, um die Statements zu erläutern. In den vergangenen Handelstagen traten die Zinsängste deutlich in den Hintergrund. Wachsende Ängste und Unsicherheiten an den internationalen Aktienmärkten erinnerten die Investoren daran, dass Gold als altbewährter Vermögensschutz weiterhin hohes Ansehen genießt. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares machte sich dies allerdings noch nicht positiv bemerkbar. Am gestrigen Dienstag war nämlich ein leichter Rückgang der gehaltenen Goldmenge von 1.001,66 auf 1.000,79 Tonnen registriert worden.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.50 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,50 auf 1.779,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Bodenbildungsphase geht weiter

Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein Lagerminus in Höhe von 6,1 Millionen Barrel aus. Damit wurden die Schätzungen der Analysten um ein Vielfaches übertroffen, was dem Goldpreis zu einer signifikanten Erholung verhalf. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Weil sich die Sorgen um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande etwas abgeschwächt haben, nahm die Risikobereitschaft der Investoren spürbar zu.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.50 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,13 auf 71,62 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,06 auf 75,42 Dollar anzog.





