Goldpreis: Im Vorfeld der EZB-Sitzung schwächer

Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren aktuell bei 1,34 Prozent p.a. nachdem sie Ende August lediglich 1,28 Prozent geboten hatten. Sonderlich starke Kursbewegungen nach oben oder unten sind in den kommenden Handelstagen im Vorfeld der EZB-Sitzung aber eher nicht zu erwarten. Am Donnerstag wird die Zinsentscheidung veröffentlicht und EZB-Chefin Christine Lagarde in einer Pressekonferenz möglicherweise neue Hinweise bezüglich der künftigen Geldpolitik liefern. Bei "taubenhaftem" Tenor ist mit einem anziehenden Goldpreis und bei "falkenhaften" Tönen eher mit einer Goldpreisschwäche zu rechnen.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis (gegenüber Freitag) mit fallenden Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 15,40 auf 1.818,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Auf erhöhtem Niveau stabil

Auf die am frühen Morgen veröffentlichten Augustzahlen zur chinesischen Handelsbilanz reagierte der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Die Exporte fielen mit plus 25,6 Prozent besser als erwartet aus und die Importe übertrafen mit einem Zuwachs in Höhe 33,1 Prozent p.a. ebenfalls die Prognosen. Bei den chinesischen Ölimporten war im August gegenüber dem Vormonat ein Plus von acht Prozent gemeldet worden. Wegen des gestrigen US-Feiertags ("Labour Day") veröffentlicht das American Petroleum Institute seinen Wochenbericht erst am Mittwochabend, also einen Tag später als gewohnt. Man darf gespannt sein, wie sich die gelagerten Ölmengen und Benzinmengen nach Hurrikan "Ida" entwickelt haben. Die US-Hauptreisezeit wurde mit dem gestrigen Feiertag beendet, so dass sich nun die Nachfrage wieder auf einem niedrigeren Niveau einpendeln dürfte.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis (gegenüber Freitag) mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,03 auf 69,32 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,44 auf 72,66 Dollar zurückfiel.





