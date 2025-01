Goldpreis: Komfortabel oberhalb der Marke von 2.700 Dollar

Goldpreis und Ölpreis

Der Goldpreis bewegt sich trotz nachlassender geopolitischer Risiken komfortabel über der Marke von 2.700 Dollar.

von Jörg Bernhard



An den Goldmärkten stellen sich die Akteure mit Blick auf die anstehende neue Amtszeit von Donald Trump vor allem zwei Fragen: Wie werden sich angesichts angekündigter Steuersenkungen und Kürzungen der Staatsausgaben die US-Staatsschulden entwickeln und welchen Einfluss wird Trumps "America-First-Politik" auf die Inflation im Land haben? Trump erklärte, dass er möglicherweise ab Anfang nächsten Monats Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada verhängen werde, gab jedoch keinen Zeitplan für Zölle auf China bekannt. Sollte diese Maßnahme umgesetzt werden, könnte sie einen Handelskrieg auslösen, was die Nachfrage nach sicheren Anlageformen wie Gold steigern dürfte. Als Belastungsfaktor für den Goldpreis könnte sich allerdings die nachlassende Fähigkeit der Fed zur geldpolitischen Lockerung erweisen. Auf geopolitischer Ebene dürften die Händler weiterhin die Einhaltung der Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas sowie Russlands Krieg gegen die Ukraine genau beobachten.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 8.00 (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 7,80 auf 2.740,90 Dollar pro Feinunze.

Warten auf Trump-Dekrete

Händler warten derzeit auf weitere Details zu Trump-Sanktionen, die sich gegen große Ölexporteure wie Russland, Iran und Venezuela richten. Am gestrigen Montag fielen die Ölpreise um mehr als ein Prozent, nachdem Trump Pläne zur Steigerung der US-Öl- und Gasproduktion angekündigt hatte, indem er einen nationalen Notstand ausrief. Für erhöhte Aufmerksamkeit könnte morgen der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) sorgen. Vor einer Woche wurde bei den gelagerten Ölmengen ein Rückgang um 2,6 Millionen Barrel gemeldet worden.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,64 auf 77,24 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,30 auf 79,85 Dollar zurückfiel.



