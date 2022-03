Goldpreis: Marke von 2.000 Dollar deutlich überwunden

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Der starke Dollar und der Krieg Russlands gegen die Ukraine war hierfür hauptverantwortlich. Mittlerweile kletterte der Dollarindex über 99 Punkte und notiert damit auf dem höchsten Niveau seit Mai 2020. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares gab es am gestrigen Montag erneut signifikante Kapitalzuflüsse zu vermelden. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich nämlich von 1.054,28 auf 1.062,70 Tonnen erhöht und bewegt sich nun auf dem höchsten Niveau seit genau einem Jahr. In der gegenwärtigen Nachrichtenlage dürften technische Korrekturen tendenziell schwach ausfallen. Umschichtungen von Aktien in den "sicheren Hafen" Gold scheinen noch nicht abgeschlossen zu sein. So lange Putin an der Macht bleibt, dürfte sich daran auch höchstwahrscheinlich nichts ändern, schließlich zeigt er seit Jahren, was er von demokratischen Staaten in seiner unmittelbaren Nachbarschaft hält - nichts. Doch die geopolitische Gefahr stellt nicht das wichtigste Kaufargument für Gold dar. Dieses stammt nämlich eher aus dem Westen und basiert auf dessen Geldmengen- und Schuldenexplosion.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 16,30 auf 2.020,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Putin droht mit Gas-Stopp

Erstmals drohte Putin mit einem Lieferstopp bei der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Der Ölpreis reagierte darauf mit einem Anstieg und tendierte knapp unter seinem 14-Jahreshoch seitwärts. Im Fokus steht nun das in den USA diskutierte Importverbot für russisches Öl. Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen solchen Schritt gestern ausgeschlossen. Derzeit exportiert Russland pro Tag sieben Millionen Barrel. Ein Ausfall dieses Angebots dürfte den Ölpreis noch weiter nach oben treiben und die angespannte Versorgungslage an den Ölmärkten weiter verschärfen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 3,43 auf 123,83 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 4,16 auf 127,37 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, claffra / Shutterstock.com